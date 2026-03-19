विपक्षीको नाराबाजीबीच अर्थमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिँदै

विपक्षीको अवरोधबीच अर्थमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिँन थालेका छन् । विपक्षीले ढ्यापढ्याप गर्दै अवरोध गरे पनि सभामुख डीपी अर्यालले पेलेरै सदन अघि बढाएका हुन् ।  

२०८३ वैशाख ३१ गते २०:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्थमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिन थालेका छन् भने विपक्षीले अवरोध गर्दै ढ्यापढ्याप गरेका छन्।
  • सभामुख डीपी अर्यालले विपक्षीको अवरोध पेलेर सदन अघि बढाएका छन्।

३१ वैशाख, काठमाडौं । विपक्षीको अवरोधबीच अर्थमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिँन थालेका छन् । विपक्षीले ढ्यापढ्याप गर्दै अवरोध गरे पनि सभामुख डीपी अर्यालले पेलेरै सदन अघि बढाएका हुन् । विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।

आजै यसअघि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफ दिन अर्थमन्त्रीलाई सभामुख डीपी अर्यालले अनुरोध गरेलगत्तै विपक्षीले सदन सञ्चालनमा अवरोध गरेका थिए ।

त्यसपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । १५ मिनेटपछि पनि विपक्षीले अवरोध जारी राखेपछि सभामुखले पेलेरै सदन सञ्चालन अघि बढाउँदै अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जवाफका लागि समय दिए । अहिले विपक्षीले उठेर अवरोध जारी राखेका छन् भने अर्थमन्त्रीले जवाफ दिइरहेका छन् ।

सदन
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

