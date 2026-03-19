छोटी भन्सारको अतिक्रमण सात दिनभित्र हटाउन वडा कार्यालयको सूचना

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सप्तरीको बोदेबरसाईन नगरपालिका वडा ९ स्वर्णपट्टीमा रहेको छोटी भन्सार कार्यालयको अतिक्रमित जग्गा वडा कार्यालयले सात दिनभित्र खाली गराउन भनेको छ।
- वडा अध्यक्ष तपसी यादवले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा समयावधि भित्र जग्गा खाली नगरेमा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
१ जेठ, सप्तरी । सप्तरीको बोदेबरसाईन नगरपालिका वडा ९ स्वर्णपट्टी गाउँस्थित रहेका लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेका छोटी भन्सार कार्यालयका जग्गा वडा कार्यालयले खाली गराउने भएको छ ।
शुक्रबार सार्वजनिक सूचनामा वडा कार्यालयले बोदेबर्साइन नगरपालिका वडा ९ स्वर्णपट्टी टोल अर्न्तगत रहको भन्सार कार्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरी संरचना बनाइएकोमा सो जग्गा सात दिनभित्र खालि गर्न भनिएको छ ।
वडा अध्यक्ष तपसी यादवले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा भनिएको छ,
‘समयावधि भित्र खालि नगरेमा सोको छति पूर्ति अति कमण गर्ने व्यक्तिलाई तिनु पर्ने उल्लेख रहेको छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4