मर्दी पदयात्राका क्रममा हराएका पर्यटक मृत फेला

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २ गते १८:०३

  • मर्दी हिमाल पदयात्राका क्रममा हराएका काठमाडौँका भिक्षु धामिसरोलाई मर्दीको माथिल्लो भ्युपोइन्टस्थित खोँचमा मृत फेला परेको छ।
  • शव उद्धार गर्न कठिन भौगोलिक अवस्थाका कारण हेलिकप्टरबाट उद्धार प्रयास गरिएको थियो, तर हेलिकप्टर नआएपछि टोली हाइक्याम्प फर्किएको छ।
  • भिक्षुले भ्युपोइन्टमा केही बेर दृश्यावलोकनका लागि गएको र त्यसपछि हराएको थियो, सुरक्षाकर्मी र स्थानीयले खोजी गरेका थिए।

२ जेठ, कास्की । मर्दी हिमाल पदयात्राका क्रममा मर्दीको ‘भ्युपोइन्ट’बाट गत वैशाख ३० गतेदेखि हराएका एक पर्यटक आज मृत फेला परेका छन् ।

हराएका व्यक्ति काठमाडौँको सङ्घाराम बुद्धविहारका भिक्षु धामिसरो रहेको पछि पहिचान भएको थियो ।

सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीय पर्यटन व्यवसायीसहितको टोली खोजी गर्ने क्रममा मर्दी हिमालको माथिल्लो भ्युपोइन्टस्थित ठूलो पहाडमुनि खोँचमा शव फेला पारेको मर्दी ट्रेक व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजकुमार तामाङले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार हिउँमा केही डाम देखिएपछि सोही आधारमा उद्धार टोली खोज्दै जाँदा भिरबाट धेरै तल कपडा देखेपछि तीन घण्टा लगाएर तल झरेको थियो ।

अध्यक्ष तामाङले कठिन भौगोलिक अवस्थाका कारण शव उद्धार गर्न नसकिएको बताए । ‘अप्ठ्यारो भूगोलका कारणले मानिसले बोकेर माथि ल्याउन सकिने अवस्था छैन । हेलिकप्टरबाट उद्धारका लागि प्रशासन, प्रहरी र गाउँपालिकालाई जानकारी गराएका थियौँ । चार घण्टासम्म कुर्दासमेत हेलिकप्टर नआएपछि हामी पुन: हाइक्याम्प फर्किएका छौँ,’ तामाङले भने ।

मर्दीको लोक्याम्पमा बास बसेर भोलिपल्ट समुद्री सतहबाट चार हजार २०० मिटर उचाइमा अवस्थित मर्दीको भ्युपोइन्ट पुगेका उनी ‘टिसप’मा आफ्नो झोला राखेर ‘केही बेर वरिपरिको दृश्यावलोकनका लागि जान्छु भन्दै’ निस्किएका थिए ।

भिक्षु साँझसम्म नफर्किएपछि भोलिपल्ट स्थानीयले खोजी गरेका थिए । दुई दिनसम्म खोजी गर्दा पनि हराएका व्यक्ति फेला परेका थिएनन् । शनिबार सुरक्षाकर्मी पुगेपछि स्थानीयसहितले पुन: खोजी अघि बढाएका थिए । रासस

पर्यटक मृत
सरकार परिवर्तनको चर्चाले सुदूरपश्चिममा तरंग

काभा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि अन्तिम टोली घोषणा, ६ नयाँ अनुहार

विदेशी मुद्राको आवश्यकता बढिरहँदा पनि भारतले किन चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो ?

महोत्तरीमा खोलामा डुबेर एक जनाको मृत्यु

रूपन्देहीमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर एक जनाको मृत्यु

चितवनमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर एक जनाको मृत्यु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

