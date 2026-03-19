रूपन्देहीमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर एक जनाको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २ गते १७:१२

  • रूपन्देहीको लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका–७ भैसाहीस्थित सडकमा शनिबार बिहान मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा ३५ वर्षीया श्रीभावत धोवीको मृत्यु भएको छ।
  • श्रीभावत धोवीको सिटी अस्पताल भैरहवामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
  • दुर्घटनामा घाइते मोटरसाइकल चालक र अर्को सवारको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

२ जेठ, काठमाडौं । रूपन्देहीमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका–७ भैसाहीस्थित सडकमा मंगलपुरबाट पर्सातर्फ आउँदै गरेको युपि ५५ एएच ८०९१ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई शनिबार बिहान दुर्घटना भएको थियो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, उक्त दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकलमा सवार कोटहीमाई गाउँपालिका–५ नोउडीहवा बस्ने ३५ वर्षीया श्रीभावत धोवीको मृत्यु भएको छ ।

दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएकी उनको सिटी अस्पताल भैरहवामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

साथै दुर्घटनामा घाइते भएका मोटरसाइकल चालक र सवार १ जनाको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

सर्लाही, महोत्तरी र दाङमा डुबेर तीन जनाको मृत्यु

महोत्तरीमा गाई गोठ घर भत्किंदा एक महिलाको मृत्यु

काभ्रेको खानीखोलामा बागमती नदीले बगाउँदा एक जनाको मृत्यु

सर्लाहीमा बँदेलको आक्रमणबाट एक पुरुषको मृत्यु

पाँचथरमा बाँस काट्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु

धनगढीमा गणको छतबाट खसेर प्रहरी कार्यालयका सहयोगीको मृत्यु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

