काभ्रेको खानीखोलामा बागमती नदीले बगाउँदा एक जनाको मृत्यु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोलामा बागमती खोलाले बगाएर सेते रुम्बाको मृत्यु भएको छ।
- खानीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङले रुम्बाको शव सिक्रे दोभानमा भेटिएको जानकारी दिनुभयो।
१८ वैशाख, काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकको खानीखोलामा बागमती खोलाले बगाएर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।
बागमती खोलाको घुम्तीबाट बगाएका खानीखोला –७ निवासी सेते रुम्बाको मृत्यु भएको खानीखोला गाउककपालिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर थिङले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार घुम्तीबाट बगेका रुम्बाको शव काभ्रे र मकवानपुरको सिमाना सिक्रे दोभानमा भेटिएको हो ।
