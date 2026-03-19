सर्लाही, महोत्तरी र दाङमा डुबेर तीन जनाको मृत्यु

१ जेठ, काठमाडौं । देशका विभिन्न स्थानमा डुबेर तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, सर्लाही, महोत्तरी र दाङमा तीन जनाको डुबेर मृत्यु भएको हो ।
सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–२ झण्डा बजार नजिकै रहेको पोखरीमा डुबेर सोही ठाउँ डेरा गरी बस्ने पर्सा घर भएका बाल्मिकी पण्डितकी छोरी ४ वर्षीया संयुक्ता प्रजापतीको मृत्यु भएको हो । शुक्रबार बिहान डुबेर अशक्त भएकी उनको प्रादेशिक अस्पताल मलंगवामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
तयस्तै, महोत्तरीको लोहरपट्टी नगरपालिका–८ स्थित बिगही खोलामा डुबेर सोही ठाउँ बस्ने रजाबुल राईनको छोरा अन्दाजी १२ वर्षीय नौसाद राईनको शुक्रबार दिउँसो मृत्यु भएको छ ।
डुबेर अशक्त भएका उनको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
उता, दाङको राजपुर गाउँपालिका–१ गुरूङखोला बस्ने ६० वर्षीय पुने रोका मगरको सोही ठाउँस्थित गुरूङखोलामा नुहाउने क्रममा डुबेर शुक्रबार दिउँसो मृत्यु भएको छ ।
घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान पनि अघि बढिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
