+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सर्लाही, महोत्तरी र दाङमा डुबेर तीन जनाको मृत्यु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १ गते १८:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • देशका विभिन्न स्थानमा डुबेर तीन जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा सर्लाही, महोत्तरी र दाङका व्यक्ति छन्।
  • सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–२ झण्डा बजार नजिकै पोखरीमा ४ वर्षीया संयुक्ता प्रजापती डुबेर मृत्यु भएकी थिइन्।
  • महोत्तरीको लोहरपट्टी नगरपालिका–८ स्थित बिगही खोलामा १२ वर्षीय नौसाद राईन र दाङको राजपुर गाउँपालिका–१ का ६० वर्षीय पुने रोका मगर डुबेर मृत्यु भएका छन्।

१ जेठ, काठमाडौं । देशका विभिन्न स्थानमा डुबेर तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार, सर्लाही, महोत्तरी र दाङमा तीन जनाको डुबेर मृत्यु भएको हो ।

सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–२ झण्डा बजार नजिकै रहेको पोखरीमा डुबेर सोही ठाउँ डेरा गरी बस्ने पर्सा घर भएका बाल्मिकी पण्डितकी छोरी ४ वर्षीया संयुक्ता प्रजापतीको मृत्यु भएको हो । शुक्रबार बिहान डुबेर अशक्त भएकी उनको प्रादेशिक अस्पताल मलंगवामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

तयस्तै, महोत्तरीको लोहरपट्टी नगरपालिका–८ स्थित बिगही खोलामा डुबेर सोही ठाउँ बस्ने रजाबुल राईनको छोरा अन्दाजी १२ वर्षीय नौसाद राईनको शुक्रबार दिउँसो मृत्यु भएको छ ।

डुबेर अशक्त भएका उनको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।

उता, दाङको राजपुर गाउँपालिका–१ गुरूङखोला बस्ने ६० वर्षीय पुने रोका मगरको सोही ठाउँस्थित गुरूङखोलामा नुहाउने क्रममा डुबेर शुक्रबार दिउँसो मृत्यु भएको छ ।

घटनाबारे आवश्यक अनुसन्धान पनि अघि बढिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

मृत्यु
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

महोत्तरीमा गाई गोठ घर भत्किंदा एक महिलाको मृत्यु

महोत्तरीमा गाई गोठ घर भत्किंदा एक महिलाको मृत्यु
काभ्रेको खानीखोलामा बागमती नदीले बगाउँदा एक जनाको मृत्यु

काभ्रेको खानीखोलामा बागमती नदीले बगाउँदा एक जनाको मृत्यु
सर्लाहीमा बँदेलको आक्रमणबाट एक पुरुषको मृत्यु

सर्लाहीमा बँदेलको आक्रमणबाट एक पुरुषको मृत्यु
पाँचथरमा बाँस काट्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु

पाँचथरमा बाँस काट्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु
धनगढीमा गणको छतबाट खसेर प्रहरी कार्यालयका सहयोगीको मृत्यु

धनगढीमा गणको छतबाट खसेर प्रहरी कार्यालयका सहयोगीको मृत्यु
बाँकेमा बोलेरोको ठक्करबाट साइकलयात्रीको मृत्यु

बाँकेमा बोलेरोको ठक्करबाट साइकलयात्रीको मृत्यु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित