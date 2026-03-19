+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हप्तामा दुई दिन बिदाले विद्यार्थी चिन्तित

‘शिक्षकलाई त फाइदा नै होला, धेरै दिन बिदा बस्न पाइएला । हामीले त पढ्नु र सिक्नुपर्ने बेला हो । अहिले पढ्न नपाए कहिले पढ्ने ?’

0Comments
Shares
रामहरि ओझा रामहरि ओझा
२०८३ जेठ २ गते १९:४१

२ जेठ, डोटी । बझाङको थलारा गाउँपालिका–१ का विवेक निरौला स्थानीय लक्ष्मीपुर माध्यमिक विद्यालय, मोतिपुरमा कक्षा ९ मा पढ्छन् । उनी अचेल आफ्नो पढाइप्रति चिन्तित् देखिन्छन् । सरकारले सातामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिने निर्णय गरेपछि उनी चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

‘सरकारको यो निर्णय राम्रो लागेन । उसै नि हामीकहाँ बिदा भइरहन्छ, त्यसले कोर्ष कहिल्यै सकिन्न,’ निरौला भन्छन्, ‘अब हप्तामा दुई दिन बिदा दिने भनेपछि त यसवर्ष झन् के होला र ?’

उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाह राम्रो मान्छे भन्ने सुनेका छन् । तर, अहिले उनै बालेनले गरेको दुई दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय उनलाई निको लागेको छैन ।

अछामको साँफेबगर नगरपालिका–१० मा रहेको बेतालमाण्डौ माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ८ की छात्रा कृतिका भट्ट आइतबार विद्यालय बन्द हुन लागेकाले बेखुस सुनिन्छिन् । ‘हाम्रो त पढाइ डिस्टर्ब हुने भयो । सरले पूरै पाठ्यक्रम पढाउन सकिन्न भन्नुभएको छ । अब घरमै आफै पढ्नुपर्ने त होला,’ उनले भनिन् ।

उनका अनुसार शुक्रबार विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन्छ । पठनपाठन हुँदैन । ‘त्यसैले अब हप्तामा ४ दिन मात्रै पढाइ हुनेभयो,’ उनले सुनाइन् ।

डोटीको पद्म पब्लिक माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत छात्रा दिया कटुवाल आइतबार बिदा हुँदा नकारात्मक असर परेको बताउँछिन् । ‘धेरै बिदा हुँदा कम पठनपाठन हुन्छ । घरमा पनि कम पढिन्छ । कक्षा नै अनियमित भएपछि लापरवाह भइँदो रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘बिदाको दिन घरको काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले पढ्ने काम त्यसै कम हुन्छ । कम सिकाइ कम हुने डर छ ।’

केही विद्यार्थीलाई घरमा बस्दा धेरै समय मोबाइल, टेलिभिजन वा खेलकुदमा बित्ने भएकाले अध्ययनमा ध्यान कम जाने चिन्ता पनि छ ।

‘परीक्षा नजिकिँदा पाठ दोहोर्‍याउन र तयारी गर्न समस्या हुन सक्छ’, कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपािलका–४ को समैजी माध्यमिक विद्यालयका १० कक्षाका विद्यार्थी प्रल्हाद राजी भन्छन्, ‘कि त सोही अनुसारको पाठ्यपुस्तक हुनुपर्‍यो, होईन् भने त कोर्ष पूरा हुँदैन ।’

यसवर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को तयारी गर्नुपर्ने भएकाले आफ्नो पढाइ बिग्रिनेमा उनी चिन्तित छन् ।

चुरे गाउँपालिका–६ कैलालीको भगवती माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा  प्रतिक्षा अर्खाली मगर हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा सबैभन्दा बढी नोक्सानी विद्यार्थीले नै उठाउनुपर्ने बताउँछिन् । ‘शिक्षकलाई त फाइदा नै होला । धेरै दिन बिदा बस्न पाइएला । हामीले त पढ्नु र सिक्नुपर्ने बेला हो । अहिले पढ्न नपाए कहिले पढ्ने ?,’ उनले चिन्ता व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘सरकारले यो काम ठीक गरेन ।’

दुई दिन बिदा विद्यार्थी चिन्तित
लेखक
रामहरि ओझा

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित