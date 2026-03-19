बास नेपाल काठमाडौं  शाखाको अध्यक्षमा मेनुका शाही

२०८३ जेठ २ गते १९:५५

२ जेठ, काठमाडौं । युवा सशक्तीकरण तथा सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा कार्यरत बास नेपाल काठमाडौं शाखाको अध्यक्षमा मेनका शाही चयन भएकी छन् ।

अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी ग्रहण गर्दै शाहीले संस्थाको उद्देश्य, नीति तथा सामाजिक अभियानलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।

उनले युवाको नेतृत्व विकास, सामाजिक सचेतना, मानव अधिकार, सुशासन तथा सकारात्मक परिवर्तनका क्षेत्रमा संस्थालाई थप सक्रिय र परिणाममुखी बनाउने बताइन् ।

उनका अनुसार संस्थालाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउँदै सदस्यहरूबीच सहकार्य, समन्वय तथा सहभागितामूलक नेतृत्वको अभ्यासलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

साथै, सामाजिक विकृति विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम, युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा समाजसेवामूलक गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिइने उनले बताइन्ज ।

शनिबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न छैटौं अधिबेशनबाट शाही अध्यक्षमा चयन भएकी हुन् । शाखाकी निवर्तमान अध्यक्ष शकुन्तला शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न अधिवेशनबाट उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्षमा क्रमशः सुशीला धमाला, रमेश विश्वकर्मा, जगदिश्वरी शाह र निश्चल न्यौपाने चयन भएका छन् । सदस्यहरुमा पार्वती पौडेल अधिकारी, कमलप्रसाद शर्मा, रोशन पान्डे र निरुता उप्रेती चयन भएका छन् ।

बास नेपाल
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित