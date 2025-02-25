आहा ! मनै लोभ्याउने ज्याकाराण्डा (फोटो/भिडियो)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- उपत्यकाका सडकहरू अहिले ज्याकाराण्डाको बैजनी फूलले रंगिएका छन्।
- काठमाडौंको कमलपोखरी, रत्नपार्क, टुँडिखेल र दरबारमार्गमा ज्याकाराण्डा फुलेको छ।
- ललितपुरको सातदोबाटो–बल्खु सडकमा पनि ज्याकाराण्डाको गुलजार देख्न सकिन्छ।
२ जेठ, काठमाडौं । उपत्यकाका सडक यतिबेला ज्याकाराण्डाले रंगीन छन् । बैजनी रंगले बसन्तयाममा झन् बढी मादकता थपेको छ ।
उपत्यकाको पुरानो प्रेमी ज्याकाराण्डाले सडक किनार, पार्क र कार्यालय परिसर ढकमक्क छन् । यसको सुन्दरताको सधैं प्रशंसा हुने गरेको छ ।
काठमाडौंको कमलपोखरी, रत्नपार्क, टुँडिखेल, दरबारमार्ग लगायत क्षेत्रमा ज्याकाराण्डा ढकमक्क फुलेको छ । ललितपुरको सातदोबाटो–बल्खु सडकमार्गमा पनि ज्याकाराण्डाको गुलजार देख्न सकिन्छ ।
सडक किनारामा हाँगा फिंजिएका रूखभरि नीलो फूल फुल्दा शहर सुन्दर, गुलजार बनेको छ ।
फूललाई पृष्ठभूमि पारेर फोटो र भिडियो खिच्नेहरू पनि उत्तिकै छन् । फूल खसेर भुईं समेत निलाम्य भएको छ । युरोप, अफ्रिका हुँदै ज्याकाराण्डा एशियाली मुलुकमा भित्रिएको मानिन्छ ।
