फिफा विश्वकप २०२६ : लुकाकुलाई समेट्दै बेल्जियमको टोली घोषणा

२ जेठ, काठमाडौं । बेल्जियमले रोमेलु लुकाकलाई समावेश गर्दै फिफा विश्वकप २०२६ का लागि अन्तिम टोली घोषणा गरेको छ ।
रेड डेभिल्सको रुपमा चिनिने बेल्जियमले शुक्रबार २६ सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरेको हो ।
मुख्य प्रशिक्षक रुडी गार्सियाले लुकाकुलाई आउट अफ सेप भनेपनि टोलीमा समावेश गरेका छन् । चोटसँग संघर्ष गरिरहेका लुकाकुले गत सिजन जम्मा लिगमा ६९ मिनेट मैदानमा बिताएका थिए ।
लुकाकुसँगै थिबाउट कोर्तवा, केभिन डे ब्रुएना र एक्सल विट्सल चौथो पटक विश्वकप खेल्ने टोलीमा परेका हुन् ।
बेल्जियमको टोली
गोलकिपर : थिबाउट कोर्तवा, सेने लामेन्स, माइक पेन्डर्स
डिफेण्डर : टिमोथी कास्टाग्ने, जेनो डेबास्ट, म्याक्सिम डे क्युपर, कोनी डे विन्टर, ब्रान्डोन मेचेले, थोमस मुनिएर, नाथान एगोए, ज्याक्विन सेयस, आर्थर थिएट
मिडफिल्डर : केभिन डे ब्रुएना, अमाडोउ ओनाना, निकोलस रास्किन, युरि थिलेमन्स, हान्स भानाकेन, एक्सल विट्सल
फरवार्ड : चार्लस डे केटेलाएरे, जेरेमी डोकु, मातिएस पर्नान्डेज, रोमेलु लुकाकु, डोडी लुकबाकियो, डिएगो मोरेइरा, एलेक्सिस साएलेमाएकर्स, लिएन्ड्रो ट्रोसार्ड
