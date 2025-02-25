साफ महिला च्याम्पियनसिपका लागि एन्जिलाको कप्तानीमा नेपाली टोली घोषणा

२ जेठ, काठमाडौं । भारतको गोवामा मे २६ देखि सुरु हुने साफ महिला च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टोली घोषणा भएको छ । मुख्य प्रशिक्षक नविन न्यौपानेलेगोलकिपर एन्जिला तुम्बापो सुब्बाको कप्तानीङ्गा २३ सदस्यीय अन्तिम टोली घोषणा गरेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ ।
यसअघि बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएको ३५ खेलाडीबाट न्यौपानेले अन्तिम टोली छनोट गरेका हुन् ।
नियमित कप्तान सावित्रा भण्डारी साम्बा घुँडाको चोटको शल्यक्रियापछि हाल कतारमा रिह्याब गरिरहेकोले यस पटक नेपालको कप्तानी फेरि एन्जिलाले गर्ने भएकी छिन् ।
च्याम्पियनसिपमा नेपाल समूह ए मा छ । यस समूहमा नेपालसँगै भुटान र श्रीलंका छन् । नेपालले मे २६ मा भुटानसँग पहिलो खेल खेल्नेछ भने श्रीलंकासँग मे ३१ मा समूहको दोस्रो तथा अन्तिम खेल खेल्नेछ ।
राखेपले एन्फालाई निलम्बन गरेपछि महिला टोलीले साफ महिला च्याम्पियनसिप खेल्ने अन्योल भइरहेको बेला राखेपले शुक्रबार एन्फाको निलम्बन फुकूवा गरेपछि साफ च्याम्पियनसिप खेल्ने पक्का भएको हो ।
२३ सदस्यी नेपाली टोली
गोलकिपर : एञ्जिला तुम्बापो सुब्बा (कप्तान), अञ्जना राना मगर, उषा नाथ
डिफेण्डर : पूजा राना, गीता राना, विमला बिक, हिरा कुमारी भुजेल, प्रतिक्षा चौधरी, समीक्षा घिमिरे, निशा ठोकर, सबिना चौधरी
मिडफिल्डर : रेनुका नगरकोटी, दीपा शाही, प्रीति राई, सरु लिम्बु, बिर्सना चौधरी, अनिता बस्नेत, अनिता लाम्जेल, अनिता केसी
फरवार्ड : रश्मी घिसिङ, रेखा पौडेल, पूर्णिमा राई, मीना देउवा
