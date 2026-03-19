+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भारतले चिनी निर्यात रोक्ने भनेपछि नेपालमा सुरु भयो आत्मनिर्भरताको बहस

भारतले चिनी निर्यात रोक्ने निर्णय गरेसँगै नेपालमा फेरि चिनीमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ २ गते २०:०३

२ जेठ, काठमाडौं । भारतले चिनी निर्यात रोक्ने निर्णय गरेसँगै नेपालमा फेरि चिनीमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने बहस सुरु भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीले सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर बहस सुरु गरेकी हुन् ।

आम उपभोक्ताको हित, बजार मूल्यको स्थिरता तथा चिनीको सहज उपलब्धताका सम्बन्धमा उद्योग मन्त्री गौरी कुमारीले हालै नेपाल चिनी उत्पादक सङ्घका पदाधिकारी र सरोकारवाला मन्त्रालय/निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उक्त छलफलमा  चिनीमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन उन्नत जातका उखु खेतीमार्फत उत्पादन वृद्धिको योजना अघि सार्ने विकल्पमा कुराकानी भएको स्रोतले बतायो ।

सरोकारवालाले उद्योग मन्त्रालयलाई कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमार्फत नेपालमा सञ्चालित चिनी उद्योगको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र किसानलाई उखु खेतीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा सहजीकरण गर्ने योजनामा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

उद्योगीहरूले पनि बजारमा चिनीको सहज तथा सुलभ मूल्यमा नियमित आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

बजारमा चिनीको अभाव हुन नदिन आपूर्ति मन्त्रालयले उत्पादन प्रवर्द्धन, आपूर्ति व्यवस्थापन, बजार अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । उद्योगी–व्यवसायीले उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउनेछन् ।

आमनागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राखे चिनीलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति तथा मूल्य स्थिरता कायम गर्न पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।

नेपालमा सञ्चालित चिनी उद्योगमा भएको मौज्दात तथा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले आयात गरेको चिनीले करिब आठ महिनाको माग पूरा उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले उपभोक्ता एवम् सरोकारवालामा चिनीको अनावश्यक सञ्चिति नगर्न तथा चिनीको उपलब्धता र आपूर्ति सम्बन्धमा कुनै किसिमको अन्योलमा नपर्न पनि अनुरोध गरेको छ । –रासस

चिनीमा आत्मनिर्भर भारत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बागमती स्तरिय एम्प्युटी फुटबलको उपाधि कर्णालीलाई

बागमती स्तरिय एम्प्युटी फुटबलको उपाधि कर्णालीलाई
बास नेपाल काठमाडौं  शाखाको अध्यक्षमा मेनुका शाही

बास नेपाल काठमाडौं  शाखाको अध्यक्षमा मेनुका शाही
असार १५ सम्मको संसदीय क्यालेन्डरमा परेन प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम

असार १५ सम्मको संसदीय क्यालेन्डरमा परेन प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम
टेबलटेनिस टोली दक्षिण कोरिया प्रस्थान

टेबलटेनिस टोली दक्षिण कोरिया प्रस्थान
हप्तामा दुई दिन बिदाले विद्यार्थी चिन्तित

हप्तामा दुई दिन बिदाले विद्यार्थी चिन्तित
राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता : प्रिन्स र रशिलालाई दोहोरो उपाधि, आर्मी टिम च्याम्पियन

राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता : प्रिन्स र रशिलालाई दोहोरो उपाधि, आर्मी टिम च्याम्पियन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित