जिल्ला अस्पताल बैतडीको पुरानो गोदाममा आगलागी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३ गते १६:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जिल्ला अस्पताल बैतडीको पुरानो गोदाममा ३ जेठ दिउँसो साढे ३ बजे आगलागी भएको छ।
  • नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको सहयोगमा अपराह्न ४ बजे आगो नियन्त्रणमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रवक्ता बलदेव बडूले बताए।
  • गोदाममा पुराना प्रयोग भइसकेका स्वास्थ्य सामग्री र लिलामी प्रक्रियामा रहेका सामग्रीहरू रहेको र नजिकै फोहोर जलाउन बालिएको आगोबाट आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ।

३ जेठ, बैतडी । जिल्ला अस्पताल बैतडीको पुरानो गोदाममा आगलागी भएको छ ।

आइतबार दिउँसो करिब साढे ३ बजेको समयमा आगलागी भएको हो ।

आगलागी भएपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको सहयोगमा अपराह्न ४ बजे नियन्त्रणमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक बलदेव बडूले जानकारी दिए ।

गोदाममा पुराना प्रयोग भइसकेका स्वास्थ्य सामग्री र लिलामी प्रक्रियामा रहेका सामग्रीहरू रहेको प्रहरीले बताएको छ ।

नजिकै फोहोर जलाउन बालिएको आगोबाट आगलागी भएको बडूले बताए ।

आगो कसरी सल्कियो भन्नेबारे नखुलेको उनले बताए ।

 

सगरमाथा आरोही कामिरिता र लाक्पा शेर्पालाई प्रधानमन्त्रीको बधाई

‘१४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतासँग काम गर्न तयार छु, कसलाई कहाँ राख्ने आउनुस्’

व्यवसायीलाई ‘एम्बेसडर’ होइन, ‘अपराधी’ बनाउने देश कसरी समृद्ध बन्छ ?

सुरक्षालाई कारण देखाउँदै कान्ये वेस्टको दिल्ली कन्सर्ट रद्द

प्रधानमन्त्रीले संसद्को अवहेलना गरे : प्रदीप पौडैल

पटक-पटक म्याद थपिए पनि ७ वर्षसम्म बनेन लेदुवा खोलामा पुल

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

