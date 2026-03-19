चलचित्र कलाकार संघको अध्यक्षमा केसी निर्वाचित

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ४ गते १२:०४

  • चलचित्र कलाकार संघको अध्यक्षमा उत्तम केसी २१६ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन्।
  • महिला उपाध्यक्षमा पूजना प्रधान १४४ मतसहित, उपाध्यक्षमा शिवहरि बैरागी १४६ मतसहित विजयी भएका छन्।
  • महासचिवमा सुनील कटुवाल, सचिवमा गोपाल ढकाल, कोषाध्यक्षमा तेजुला खतिवडा र सहकोषाध्यक्षमा पवन केसी विजयी भएका छन्।

काठमाडौं । चलचित्र कलाकार संघको अध्यक्षमा उत्तम केसी निर्वाचित भएका छन् । आइतबार अबेर राती घोषित मतपरिणामअनुसार केसी २१६ मत प्राप्त गर्दै अध्यक्षमा विजयी भए ।

उनका प्रतिस्पर्धी सविन श्रेष्ठले १३२ मत प्राप्त गरे । निर्वाचनमा कुल ३५६ मत खसेको थियो ।

महिला उपाध्यक्षमा पूजना प्रधान १४४ मतसहित विजयी भएकी छन् । यस्तै उपाध्यक्षमा शिवहरि बैरागी १४६ मतसहित विजयी भएका छन् ।

महासचिवमा सुनील कटुवाल १९५ मतसहित विजयी भए । सचिवमा गोपाल ढकाल २१४ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका छन् ।

कोषाध्यक्षमा तेजुला खतिवडा १४९ मतसहित विजयी हुँदा सहकोषाध्यक्ष पदमा पवन केसी १६१ मतसहित विजयी भएका छन् ।

सदस्यमा इन्द्रबहादुर लामा, चन्द्रकला दाहाल, चन्द्रकला राई, छुल्ठिम गुरुङ, जीवन थापा, दमन रुपाखेती, नवीनकुमार श्रेष्ठ, रश्मि भट्ट, श्रीदेव भट्टराई र सुलेमान विजयी भएका छन् ।

चलचित्र कलाकार संघ चुनावको अन्तिम उम्मेदवार सूची सार्वजनिक

सदस्यता नवीकरणको विवादपछि चलचित्र कलाकार संघको चुनाव स्थगित

चलचित्र कलाकार संघको चुनाव : उत्तम केसी र सविन श्रेष्ठले घोषणा गरे प्यानल

चलचित्र कलाकार संघको नेतृत्वमा सर्वसम्मतिको प्रयास : प्रसिद्ध कलाकारले नै देखाएनन् रुचि

फिल्म कलाकारलाई लाग्यो चुनाव : अध्यक्षमा सविन, रवीन्द्र, उत्तमसहितका आकांक्षी

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

