चलचित्र कलाकार संघको नेतृत्वमा सर्वसम्मतिको प्रयास : प्रसिद्ध कलाकारले नै देखाएनन् रुचि

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १२ गते १५:०३
  • चलचित्र कलाकार संघको २१ औं साधारण सभा २८ चैतमा हुँदैछ र १७ सदस्यीय नयाँ पदाधिकारी निर्वाचित गरिनेछ।
  • अभिनेताद्वय सविन श्रेष्ठ र उत्तम केसीले अध्यक्ष पदका लागि सामाजिक सञ्जालबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्।
  • संस्थाको विधानअनुसार अध्यक्षमा लड्न कार्यसमिति सदस्य भएर एकपटक सेवा गरिसक्नु पर्नेछ र नवीकरण नगरेको सदस्यले मतदान गर्न सक्दैन।

काठमाडौं । फिल्म कलाकारलाई यतिबेला चुनावी चटारो छ । २८ चैतमा चलचित्र कलाकार संघको २१ औं साधारण सभा आयोजना हुँदैछ । सभाले १७ सदस्यीय नयाँ पदाधिकारी निर्वाचित गर्नेछ ।

पदाधिकारीका आकांक्षीले सामाजिक संजालबाटै उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन् भने कतिपय भोट माग्न ब्यस्त छन् । अभिनेताद्वय सविन श्रेष्ठ र उत्तम केसीले सामाजिक सञ्जालबाट आफूहरू अध्यक्षमा उठ्न लागेको जनाएका छन् ।

उनीहरूले चाँडै एजेन्डा सार्वजनिक गर्दै जनाउँदै निकटवर्तीसँग भोट मागिरहेका छन् । यसबाहेक, नवीकरणको प्रक्रिया र विधिलाई लिएर अहिले संस्थाभित्र विवाद पनि चर्किएको छ ।

चुनावको मुखमा कलाकार संघमा नवीकरण लगायतका मुद्दालाई लिएर झगडा हुनु नयाँ भने होइन । हरेक चुनावमा नवीकरणलाई लिएर विवाद हुने गरेको देखिएको छ । वर्तमान अध्यक्ष मोहन निरौला संस्थाको विधिअनुसार नै नवीकरण हुने बताउँछन् ।

प्रतिष्ठित कलाकारले देखाएनन् नेतृत्वमा रुचि

पछिल्लो समय अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मतीको प्रयास पनि नभएको होइन । यसबीचमा दीपाश्री निरौला, निखिल उप्रेती, करिश्मा मानन्धर र रेखा थापालाई सर्वसम्मतरुपमा अध्यक्ष बन्नका लागि प्रयास गरिएको थियो ।

तर, उनीहरूले नेतृत्वको लागि रुचि नदेखाएको अध्यक्ष निरौलाले बताए । ‘प्रतिष्ठित कलाकारलाई ल्याउने प्रयास गरेका हौं तर, उनीहरूले रुचि देखाएनन्’ अध्यक्ष निरौलाले भने ।

संस्थाभित्रको झमेला देखेपछि प्रसिद्ध कलाकारले नेतृत्वमा आउन रुचि नदेखाएको हुनसक्ने निरौलाको अनुमान छ । ‘कतिपय कलाकार विधानको कारणले अध्यक्षमा उठ्न मिलेन । कतिपय विभिन्न झमेला देखेर आउन मानेनन्’ उनले भने ।

संस्थाभित्रको यिनै भद्रगोल र विवादको कारण लोकप्रिय कलाकारले रुचि नदेखाएको निरौलाको भनाइ छ ।

चलचित्र संघको विधानअनुसार, अध्यक्षमा लड्न एकपटक कार्यसमिति सदस्यमा बसिसकेको हुनुपर्छ । यद्यपि, कतिपयलाई सर्वसम्मतरुपमा ल्याउने प्रयास गरिएको थियो ।

कतिपय कलाकारले सामाजिक सञ्जालमा राजेश हमाललाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने मत राखिरहेका छन् । हमाल संघका मानार्थ सदस्य हुन् । मानार्थ सदस्यसँग मतदानको अधिकार हुँदैन ।

संस्थामा मानार्थ सदस्यको संख्या ४० छ । नवीकरण नगरेकासहित २५०० जना सदस्य संस्थामा छन् । यसपटकको चुनावमा डेढसय जनासम्मले नवीकरण गर्ने आशा आफूले लिएको अध्यक्ष निरौलाले बताए ।

‘कतिपय पलायन भैसके, कतिपय विदेश गैसके’ निरौला भन्छन्, ‘मेरो अनुमानमा नवीकरण गर्नेको संख्या जोड्दा डेढसय जति हुनसक्छ ।’ संस्थाको मतदाता बन्न १७ चैतसम्म सदस्यता नवीकरण गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसअघि निर्वाचन समिति गठनको तयारी छ ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
चलचित्र कलाकार संघ
65 [R]

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’
जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान
कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?
राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?
आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्
गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

