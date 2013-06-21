+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

फिल्म कलाकारलाई लाग्यो चुनाव : अध्यक्षमा सविन, रवीन्द्र, उत्तमसहितका आकांक्षी

सविनले कलाकार संघको नेतृत्वमा युवा आउनुपर्ने बताइरहेका छन् । आफ्ना मुद्दा र कामको योजना चाँडै सार्वजनिक गर्ने उनको तयारी छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ४ गते १३:५०
बायाँबाट सविन श्रेष्ठ, रवीन्द्र खड्का र उत्तम केसी ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • २८ चैतमा चलचित्र कलाकार संघको २१ औं साधारण सभा हुँदै १७ सदस्यीय नयाँ पदाधिकारी निर्वाचित गरिनेछ।
  • अध्यक्ष पदका लागि रवीन्द्र खड्का, उत्तम केसी, सविन श्रेष्ठ, धर्मेन्द्र आचार्य र जयन्त रेग्मी आकांक्षी छन्।
  • संस्थाको मतदाता बन्न १७ चैतसम्म सदस्यता नवीकरण गरिसक्नुपर्नेछ र निर्वाचन आयोग गठन तयारीमा छ।

काठमाडौं । चलचित्र कलाकारबीच चुनावी सरगर्मी सुरु भएको छ । २८ चैतमा चलचित्र कलाकार संघको २१ औं साधारण सभा आयोजना हुँदैछ । सभाले १७ सदस्यीय नयाँ पदाधिकारी निर्वाचित गर्नेछ ।

उम्मेदवारका आकांक्षीले सामाजिक सञ्जालमा खुलेर समर्थन जुटाउने कसरत थालेका छन् । चर्चा अनुसार, केही चर्चित अनुहारले अध्यक्षमा आकांक्षा राखेका छन् । वर्तमान नेतृत्व भने सर्वसम्मत नेतृत्व ल्याउने कसरतमा छ ।

सामाजिक सञ्जालमा देखिएको चर्चा हेर्दा, पूर्वअध्यक्ष रवीन्द्र खड्कासहित उत्तम केसी, सविन श्रेष्ठ, धर्मेन्द्र आचार्य, जयन्त रेग्मी अध्यक्षका आकांक्षी छन् । खड्का पहिलोपटक अध्यक्ष बन्ने दाउमा छन् । केसी र श्रेष्ठ पहिलोपटक नेतृत्वमा पुग्ने सोचमा छन् ।

सविनले कलाकार संघको नेतृत्वमा युवा आउनुपर्ने बताइरहेका छन् । आफ्ना मुद्दा र कामको योजना चाँडै सार्वजनिक गर्ने उनको तयारी छ ।

महासचिवमा केही नाम आकांक्षी देखिएका छन् । महासचिवमा रामेश्वर बुर्लाकोटी, सुनिल कटुवाल र पनाह अधिकारी आकांक्षी देखिएका छन् । गोपाल ढकालको नाम सचिवको लागि चर्चामा छ । कोषाध्यक्षमा पवित्रा आचार्यको चर्चा छ ।

कुल १७ सदस्यीय मध्ये ४ जनालाई निर्वाचित अध्यक्षले मनोनित गर्नेछन् । वर्तमान अध्यक्ष मोहन निरौलाले संस्थाको जीवन्त र लामो इतिहास भएकाले सर्वसम्मतिको लागि पनि प्रयास भैरहेको बताए । संस्थाको दीर्घकालिन हित गर्न सक्ने नेतृत्व आफूहरूले खोजिरहेको उनले बताए ।

संस्थाको मतदाता बन्न १७ चैतसम्म सदस्यता नवीकरण गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसअघि निर्वाचन आयोग गठनको तयारी छ । अहिले नवीकरण नगरेकासहित २५०० जना सदस्य संस्थामा छन् ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
समानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
चलचित्र कलाकार चलचित्र कलाकार संघ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हेलिकप्टर दुर्घटना : सवार थियो अन्तिम संस्कारका लागि यूकेबाट आएको परिवार

३३ प्रतिशत महिला मन्त्री : उदारता होइन, संवैधानिक र राजनीतिक बाध्यता

दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टरमा पाइलट सहित ६ यात्रु सवार, सबै सकुशल

बैंकहरूले ‘टोल दस्तुर प्रिपेड कार्ड’ जारी गर्न सक्ने

नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई रविले भने- सकेसम्म सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउनुस्

गण्डकी प्रदेश क्रिकेट संघलाई भिक्टोरिया इन्स्टिच्युटको साथ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित