+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कैलाली भन्सार कार्यालयले १३ क्वीन्टल चिनी सुटुक्क बेचेको आरोप, व्यवसायीको विरोध

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ४ गते १९:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कैलाली भन्सार कार्यालयले १३ क्वीन्टल चिनी गोप्य रूपमा बिक्री गरेको आरोप लागेको छ।
  • सूचीकृत व्यवसायी फर्मका सञ्चालकहरूले प्रक्रिया मिचेर मिलेमतोमा चिनी बिक्री गरिएको दाबी गरेका छन्।
  • भन्सार कार्यालयले चिनी लिलामी गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको र कानुुनसम्मत रुपमा बिक्री गरिएको जनाएको छ।

४ जेठ, धनगढी । कैलाली भन्सार कार्यालयले १३ क्वीन्टल चिनी गोप्य रूपमा बिक्री गरेको आरोप लागेको छ । भन्सार कार्यालयमा सूचीकृत व्यवसायी फर्मका सञ्चालकहरूले प्रक्रिया मिचेर मिलेमतोमा चिनी बिक्री गरिएको दाबी गर्दै विरोध जनाएका छन् ।

भारतबाट तस्करी गरेर ल्याइएको चिनी कार्यालयले लिलामीमार्फत बिक्री गर्नुपर्ने भएपनि  सार्वजनिक सूचना नै जारी नगरेर बिक्रि गरेको भन्दै उनीहरूले कार्यालयको मिलेमतो रहेको आशंका गरेका छन् ।

स्रोतकाअनुसार कार्यालयले एक हजार तीन सय ७१ किलो चिनी सुटुक्क बिक्रि गरेको भन्दै सूचीकृत व्यवसायिक फर्मका सञ्चालकले मिलेमतो आरोप लगाएर नियमितजसो विरोध गरिरहेका छन् ।

तर, कैलाली भन्सार कार्यालयले भने कानुुनसम्मत रुपमा नै चिनी लिलामी गरिएको जनाएको छ । कार्यालयल भवन मर्मतको काम चलिरहेकाले गोदाममा राखिएको चिनी गल्ने भएकाले दु्रत मार्गबाट लिलाम गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार नै बिक्रि गरिएको दाबी गरिएको हो ।

भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाश तिमिल्सिनाले सड्ने गल्ने सामान दु्र्रत मार्गबाट बिक्रि गर्न प्रावधानअनुसार नै चिनीको लिलामी भएको बताए । उनले ३१ बैशाखमा कार्यालयको सूचना पार्टीमा लिलामी सम्बन्धी सूचना टाँसिएको बताए ।

लिलामीका लागि परेको आवेदनका आधारमा चिनी बिक्रि गरिएको बताउँदै व्यवसायीहरुले लगाएको आरोपमा भने सत्यता नभएको बताए । तर, व्यवसायीहरुले भने भन्सार कार्यालयले अन्य षड्ने गल्ने सामान छाडेर चिनी मात्र बिक्रि गर्नुले भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

अहिले भारतले चिनी निर्यात बन्द गरेको छ । जसका कारण सीमा क्षेत्रमा चिनीको अवैध ओसारपसार हुने जोखिम बढेको छ ।

कैलाली भन्सार कार्यालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमालेको चुनावी समीक्षा गर्न बादलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव

एमालेको चुनावी समीक्षा गर्न बादलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव
कामु प्रधानन्यायाधीशको लिखित आदेशको अर्थ के हो ?

कामु प्रधानन्यायाधीशको लिखित आदेशको अर्थ के हो ?
‘हामीले चाहने हो भने राष्ट्रिय सभामै सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छौं’

‘हामीले चाहने हो भने राष्ट्रिय सभामै सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छौं’
असुरक्षित हिरासत र कारागार : हरेक वर्ष ८० जनाले गुमाउँछन् ज्यान

असुरक्षित हिरासत र कारागार : हरेक वर्ष ८० जनाले गुमाउँछन् ज्यान
ट्रम्पपछि सीको आँगनमा पुटिन : के चीनले बदलिँदो विश्वको नेतृत्व गर्दै छ ?

ट्रम्पपछि सीको आँगनमा पुटिन : के चीनले बदलिँदो विश्वको नेतृत्व गर्दै छ ?
श्रम शोषणको मारमा इन्टर्न डाक्टर : २४ हजार भत्ता पाउनुपर्ने कार्यदलको सिफारिस

श्रम शोषणको मारमा इन्टर्न डाक्टर : २४ हजार भत्ता पाउनुपर्ने कार्यदलको सिफारिस

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित