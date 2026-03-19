+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

केही हप्तामा सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्छौं : मन्त्री रावल

मन्त्री प्रतिभा रावलले भनिन्– अबको केही हप्तामा लालपुर्जा वितरण गर्छौं सुकुमवासीको हकमा ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते ७:०३

५ जेठ, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले अबको केही हप्ताभित्र सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने बताएकी छन् ।

सहकारीपछि सुकुमवासी समस्या समाधानमा पनि सरकार लागिराखेको बताउँदै उनले भनेकी छन्, ‘हाम्रो लक्ष्य अबको केही हप्तामा लालपुर्जा वितरण गर्छौं सुकुमवासीको हकमा ।’

बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेलगत्तै सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा बसेका सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीले बनाएका घर टहरा लगायतका संरचनामा डोजर चलाएको थियो । त्यहाँबाट विस्थापित सुकुमवासीहरुलाई विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ । त्यहाँ वास्तविक सुकुमवासीहरुको पहिचान गर्ने (स्क्रिनिङ गर्ने) काम भइरहेको सरकारले जनाएको छ । पहिचानपछि उनीहरुलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने मन्त्री रावलको भनाइ छ ।

यसअघि वास्तविक सुकुमवासीहरूलाई लालपूर्जा वितरण नगर्दासम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारीसमेत गरेको रास्वपा सांसदहरुको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको थियो । गत वैशाख ३१ गते बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समिति सभापति हरि ढकालले सुकुमवासीलाई मासिक १५ हजार वितरणको तयारीबारे जानकारी गराएका थिए । ढकाल रास्वपा सांसद हुन् ।

काठमाडौंबाट अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने अभियान सुरु भएपछि अन्य जिल्लाहरुमा पनि सुकुमवासी र भूमिहीनहरु बस्दै आएको ठाउँमा डोजर लगाउने अभियान चलिरहेको छ । तर सुकुमवासी अगुवा एवम् अधिकारकर्मीहरुले उचित बसोबासको विकल्प नदिई घरटहरा भत्काएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् ।

सरकारको कदमविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले चरणबद्ध प्रक्रिया र व्यवस्थापन नगरी सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जबर्जस्ती विस्थापित नगर्न आदेश दिए पनि डोजर चल्ने क्रम भने रोकिएको छैन ।

रास्वपा सांसद एवम् मन्त्री रावलले सुकुमवासी समाधानका लागि बनाइएका पुराना संरचनाले राम्रो नतिजा दिन नसकेकाले अध्यादेश ल्याएर ‘फरक किसिमले’ काम गरिरहेको बताएकी छन् । समयानुकूल संरचनाहरु बनाइरहेको र सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको उनको जिकिर छ ।

‘पुरानो ढर्राबाट हुँदैन र पुराना जति पनि हाम्रा संरचना थिए, तिनले राम्रो काम गरेन र त्यसले केही पनि रिजल्ट दिन सकेन भनेर हामीले फरक किसिमबाट जानुपर्छ भन्ने हिसाबबाट हामीले अध्यादेश मार्फत् पनि त्यो संरचनामा फेरबदल गर्‍याछौं । त्यसअनुसार समयानुकूल संरचनाहरु बन्दैछन्,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो लक्ष्य चाहिँ अबको केही हप्तामा लालपुर्जा वितरण गर्छौं सुकुमवासीको हकमा ।’

हेर्नुहोस् भिडियो– 

प्रतिभा रावल लालपूर्जा वितरण सुकुमवासी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विज्ञबाट भूमि समस्या समाधान गराउँछौँ : मन्त्री रावल

विज्ञबाट भूमि समस्या समाधान गराउँछौँ : मन्त्री रावल
सहकारी पीडितको रकम ऋण असुल गरेरै तिर्ने हो, राज्यकोषबाट होइन : मन्त्री रावल

सहकारी पीडितको रकम ऋण असुल गरेरै तिर्ने हो, राज्यकोषबाट होइन : मन्त्री रावल
भोगाधिकार समाप्त भएका सरकारी जग्गा खाली गर्न सरकारको निर्देशन

भोगाधिकार समाप्त भएका सरकारी जग्गा खाली गर्न सरकारको निर्देशन
सहकारी समस्या समाधानमा मन्त्री रावलले खोजिन् चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको साथ

सहकारी समस्या समाधानमा मन्त्री रावलले खोजिन् चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको साथ
मन्त्री रावलको सम्पत्ति : काठमाडौं र बारामा जग्गा, २५ तोला सुन

मन्त्री रावलको सम्पत्ति : काठमाडौं र बारामा जग्गा, २५ तोला सुन
सहकारी मन्त्री रावलको निर्देशन : मन्त्रीलाई होइन, सेवाग्राही खुसी पारौं

सहकारी मन्त्री रावलको निर्देशन : मन्त्रीलाई होइन, सेवाग्राही खुसी पारौं

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित