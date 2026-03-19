संघीय संसदको दुवै सदनका बैठक बस्दै, अर्थमन्त्रीले प्रिबजेट छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते ७:२९
फाइल फोटो

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक ५ जेठ काठमाडौंमा प्रतिनिधि सभाको बिहान ११ बजे र राष्ट्रिय सभाको दिउँसो सवा १ बजे बस्नेछ।
  • बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल जारी रहनेछ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची निर्धारण गरिएको छ।
  • प्रिबजेट छलफल सकिएपछि जेठ १५ गते सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सार्वजनिक गर्नेछ।

५ जेठ, काठमाडौं । संघीय संसदको दुवै सदनका बैठक आज बस्दैछन् । प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो सवा १ बजे बस्न लागेका हुन् ।

बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल (प्रिबजेट छलफल) आज पनि जारी रहने संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । साथै उक्त छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिने कार्यसूची पनि निर्धारण गरिएको छ ।

बैठकको सुरुमा भने सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थप सम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउने छन् ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि यिनै कार्यसूची छन् ।

प्रिबजेट छलफल सकिएपछि यही जेठ १५ गते सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सार्वजनिक गर्नेछ ।

प्रिबजेट छलफल संघीय संसद
Hot Properties

स्याङ्जामा १२ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ

नेपाल बारलाई रास्वपा सांसद न्यौपानेको सुझाव– लाल्टिनलाई राजनीति गर्ने औजार नबनाऔं  

सरकारको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन् जेनजी

बैंकिङ कसुर मुद्दामा कांग्रेस डोल्पाका उपसभापति पक्राउ

डोजर चल्नुअघि नै सहमतिमै हटे पोखरा अमरसिंहका टहरा, पृथ्वीचोकमा संस्था र दलनिकटले पनि छाड्दै

कानुन व्यवसायीहरूले आज लालटिन बालेर प्रदर्शन गर्ने

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

