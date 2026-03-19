के कसुरमा पक्राउ परे दुर्गा प्रसाईं ?

५ जेठ, काठमाडौं । झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं सोमबार राति पर्साको वीरगञ्जबाट पक्राउ परे ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले प्रसाईंलाई वीरगञ्जको दियालो होटलबाट पक्राउ गर्यो । प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न गएका बेला वादविवादसमेत भएको थियो । त्यतिबेला के कारणले पक्राउ गरिएको हो भन्ने प्रहरीले प्रष्ट बताएको थिएन ।
अहिले पनि प्रसाईं प्रहरी हिरासतमै छन् । उनी कुन कसुरमा पक्राउ परेका हुन्, प्रहरीले कुन कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा पर्सा प्रहरीका प्रवक्ता तथा डीएसपी हरि बस्नेतले उनले दिएका अभिव्यक्ति लगायतमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताए ।
‘उहाँले दिएका अभिव्यक्तिहरु, सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्याएको विषयहरु हामीले हेरिरहेका छौं’ बस्नेतले अनलाइनखबरसँग भने । प्रसाईंविरुद्ध म्याद थप भने भइसकेको छैन ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउन महाअभियान नेपालका संयोजक समेत रहेका प्रसाईं सोमबार सिमरा विमानस्थल हुँदै वीरगञ्ज पुगेका थिए ।
वीरगञ्जमा मंगलबार हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी त्यहाँ पुगेको बताइएको छ ।
सो क्रममा उनले विमानस्थलमै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी पनि गरेका थिए । वर्तमान सरकार र रास्वपा सांसदहरूमाथि उनले विभिन्न आलोचनासहितका टिप्पणी सञ्चारकर्मीसँग गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4