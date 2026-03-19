+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘बजेटका अधिकांश आकर्षक घोषणा भाषणमै सीमित’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते १२:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका अधिकांश आकर्षक घोषणा कार्यान्वयनमा जान सकेनन्।
  • सरकारले कृषि लगानी दशक घोषणा गरेको भए पनि ३ सय उत्पादक संस्थालाई पूँजी र कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छैन।
  • राजस्व संकलनमा लक्ष्यको ८४.२८ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको र कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी बनाउनुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ।

५ जेठ, काठमाडौं । नेपाल सरकारले बजेटमा उल्लेख गर्ने अधिकांश आकर्षक घोषणा भाषणमै सीमित रहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका आकर्षक घोषणा कार्यान्वयनमा जान सकेनन् ।

सरकारले सो वर्ष २०८१ देखि २०९१ लाई कृषि लगानी दशक घोषणा गर्ने भनेको थियो । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयनमा नआएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजमार्ग केन्द्रित ३ सय उत्पादक संस्थालाई सुरुवाती पूँजी तथा कृषि उपजको धितोमा सहज कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्राप्त नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

कानुनी व्यवस्था गरी घरेलु मदिरा ब्राडिङ गर्ने, सोभरेन वेल्थ फन्डको स्थापना, राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनिमय ऐनको संशोधन तथा धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संरचनात्मक सुधार गर्ने विषयको कार्यान्वयन प्रक्रिया समेत सुरु नभएको देखिएको छ ।

यस वर्ष सार्वजनिक संस्थानलाई होल्डिङ कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने, रुग्ण उद्योगलाई सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमा पुनः सञ्चालन गर्ने र नयाँ विकास सहायता नीति एवम् सम्मिश्रित वित्त विधिको अवलम्बन गर्ने जस्ता नीतिगत घोषणा र रणनीतिक योजना कार्यान्वयन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त नभएको महालेखा परीक्षकले जनाएको छ ।

सो आवमा सरकारले आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति र विकास आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत ऐन बनाउने भनेको थियो । राजस्व प्रशासनको नेतृत्वका लागि आवश्यक योग्यता निर्धारण गर्ने र कर खर्च प्रणाली अवलम्बन गरी कर छुटको यथार्थ विवरण वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गर्ने विषय समेत समावेश गरिएको थियो ।

तर, बजेट कार्यान्वयनमा यी विषय समावेश छैनन् । सरकारले चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र प्रशासनिक खर्च कार्यक्रम बजेटबाट नबेहोर्ने बताए पनि कार्यक्रम बजेटबाटै इन्धन, मर्मत लगायत खर्च बेहोर्ने परिपाटी कायम रहेको देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वमा विदेशस्थित दूतावासलाई उपयोग गर्ने र स्वदेशी भ्रमण मण्डलको संख्या बाञ्छित सीमामा राख्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन समेत अपेक्षित हुन नसकेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

राजस्व नीतिमा उस्तै उदासिनता

विनियोजन मात्र नभई राजस्व नीतिमा समेत सरकारको उदासिनतालाई महालेखाले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । सरकारले बजेटमार्फत करको दायरा विस्तार र कराधार संरक्षण गर्दै दीगो, पारदर्शी र समन्यायिक राजस्व विकास गर्ने नीति लिएको थियो । तर, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित रुपमा कर प्रणालीको दायरा भित्र ल्याउन नसकेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाले भनेको छ, ‘सबै करयोग्य क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई कराधार विस्तार गर्नुपर्छ । त्यसैगरी राजस्व प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, स्वचालित, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाई कर सहभागिता र कर परिचालन अभिवृद्धि गराउनु पर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यको ८४.२८ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको देखिन्छ । महालेखाले राजस्वको संरचना र लक्ष्य निर्धारणलाई वस्तुनिष्ठ बनाई लक्ष्य अनुरुप राजस्व असुली गर्न भनेको छ।

बजेटका आकर्षक घोषणा महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

युक्रेनी सेनाको दाबी : रुसको कुस्र्क क्षेत्रमा १७१ पटक तोपआक्रमण, १०८ ड्रोन खसालियो

युक्रेनी सेनाको दाबी : रुसको कुस्र्क क्षेत्रमा १७१ पटक तोपआक्रमण, १०८ ड्रोन खसालियो
कृषि विकास बैंक र साना किसानलाई कानुन विपरीत लघु बीमाकाे काम

कृषि विकास बैंक र साना किसानलाई कानुन विपरीत लघु बीमाकाे काम
कान्स रेडकार्पेटमा अदितीको सौन्दर्य (तस्वीर)

कान्स रेडकार्पेटमा अदितीको सौन्दर्य (तस्वीर)
श्रम संस्कृति पार्टीको प्रश्न– केन्द्रीय सरकार खोइ ?

श्रम संस्कृति पार्टीको प्रश्न– केन्द्रीय सरकार खोइ ?
गूगल म्याप्सको नयाँ ‘लाइभ लेन गाइडेन्स’ फिचर : एन्ड्रोइड अटोमा नआउने

गूगल म्याप्सको नयाँ ‘लाइभ लेन गाइडेन्स’ फिचर : एन्ड्रोइड अटोमा नआउने
कान्स स्टल विवाद : स्टलको प्रयोगमाथि रौनियारको प्रश्न, बोर्डले दियो स्पष्टीकरण

कान्स स्टल विवाद : स्टलको प्रयोगमाथि रौनियारको प्रश्न, बोर्डले दियो स्पष्टीकरण

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित