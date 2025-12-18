रुस र चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापार २०० अर्ब डलर नाघेको राष्ट्रपति पुटिनको भनाइ 

News Summary
- रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुस र चीनबीचको सम्बन्ध इतिहासमै अभूतपूर्व स्तरमा पुगेको बताएका छन्।
- पुटिनले बेइजिङमा हुने वार्तामा दुवै देशको बृहत्तर विकास र सम्बन्धलाई अझ गहिराइका साथ अघि बढाउने विषय मुख्य एजेन्डा रहने बताए।
- रुस र चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापारले २०० अर्ब अमेरिकी डलरको आँकडा पार गरिसकेको र भुक्तानी राष्ट्रिय मुद्रामा हुन थालेको पुटिनले स्पष्ट पारेका छन्।
५ जेठ, काठमाडौं । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुस र चीनबीचको सम्बन्ध इतिहासमै अभूतपूर्व स्तरमा पुगेको बताएका छन्। आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले सार्वभौमसत्ता र राजकीय अखण्डताको रक्षा लगायतका मुख्य विषयहरूमा दुवै देश एकअर्कालाई निःशर्त सहयोग र समर्थन गर्न पूर्ण रूपमा तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
आफ्ना पुराना र घनिष्ठ मित्र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङको निमन्त्रणामा पुनः बेइजिङ भ्रमण गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको राष्ट्रपति पुटिनले उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार दुई देशबीच हुने नियमित उच्चस्तरीय भ्रमण र वार्ताहरू आपसी सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन र यसको असीमित सम्भावनालाई उजागर गर्नका लागि साझा प्रयासका अभिन्न अङ्ग हुन्। बेइजिङमा हुने आगामी वार्ताहरूमा दुवै देशको बृहत्तर विकास र सम्बन्धलाई अझ गहिराइका साथ अघि बढाउने विषय नै मुख्य एजेन्डा रहने उनले बताए।
२५ वर्षअघि रुस र चीनबीच भएको ‘सद्भाव र मैत्रीपूर्ण सहयोग सन्धि’ ले नै दुई देशबीचको रणनीतिक र व्यापक साझेदारीको बलियो जग बसालेको स्मरण पुटिनले गरे। “आज रुस–चीन सम्बन्धले साँच्चिकै एउटा अभूतपूर्व उचाइ हासिल गरेको छ,” उनले भने। यो सम्बन्ध आपसी समझदारी, विश्वास, समान लाभ, सम्मानजनक संवाद र दुवै देशको मुख्य हित सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय एकताको संरक्षणमा आधारित रहेको उनको भनाइ छ। पुटिनले दीर्घकालीन सहयोगका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सीको प्रतिबद्धताको उच्च प्रशंसा समेत गरे।
रुसले चीनको शताब्दीऔँ पुरानो इतिहास, संस्कृति, कला र विज्ञानको उच्च कदर गर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले दुवै देशका जनतालाई अझ नजिक ल्याउन रुस सधैँ इच्छुक रहेको बताएका छन्। भविष्यप्रति पूर्ण विश्वस्त रहँदै रुस र चीनले राजनीति, अर्थतन्त्र, रक्षा र मानवीय क्षेत्रमा आफ्ना सम्पर्कहरूलाई तीव्र रूपमा विस्तार गरिरहेका छन्। मस्को र बेइजिङबीचको यो न्यानो सम्बन्धले भविष्यका लागि साहसिक योजनाहरू बनाउन र तिनलाई वास्तविक रूप दिन मद्दत पुर्याएको उनले थपे।
दुई देशबीच लागू गरिएको भिसामुक्त व्यवस्थाले व्यापारिक र पर्यटकीय गतिविधिलाई सहज बनाएको तथा नागरिकहरूबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध बढाउन नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरेको पुटिनले बताए। यसैगरी, आर्थिक सहकार्यको चर्चा गर्दै उनले रुस र चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापारले २०० अर्ब अमेरिकी डलरको आँकडालाई निकै पहिले नै पार गरिसकेको जानकारी दिए। अहिले रुस र चीनबीचको आपसी व्यापारिक कारोबारको भुक्तानी लगभग पूर्ण रूपमा डलरको सट्टा उनीहरूका आफ्नै राष्ट्रिय मुद्रा ‘रुबल’ र ‘युआन’ मा हुन थालेको राष्ट्रपति पुटिनले स्पष्ट पारेका छन्।
