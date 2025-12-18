+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रुस र चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापार २०० अर्ब डलर नाघेको राष्ट्रपति पुटिनको भनाइ 

रुसले चीनको शताब्दीऔँ पुरानो इतिहास, संस्कृति, कला र विज्ञानको उच्च कदर गर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले दुवै देशका जनतालाई अझ नजिक ल्याउन रुस सधैँ इच्छुक रहेको बताएका छन्।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते १२:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुस र चीनबीचको सम्बन्ध इतिहासमै अभूतपूर्व स्तरमा पुगेको बताएका छन्।
  • पुटिनले बेइजिङमा हुने वार्तामा दुवै देशको बृहत्तर विकास र सम्बन्धलाई अझ गहिराइका साथ अघि बढाउने विषय मुख्य एजेन्डा रहने बताए।
  • रुस र चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापारले २०० अर्ब अमेरिकी डलरको आँकडा पार गरिसकेको र भुक्तानी राष्ट्रिय मुद्रामा हुन थालेको पुटिनले स्पष्ट पारेका छन्।

५ जेठ, काठमाडौं । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुस र चीनबीचको सम्बन्ध इतिहासमै अभूतपूर्व स्तरमा पुगेको बताएका छन्। आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले सार्वभौमसत्ता र राजकीय अखण्डताको रक्षा लगायतका मुख्य विषयहरूमा दुवै देश एकअर्कालाई निःशर्त सहयोग र समर्थन गर्न पूर्ण रूपमा तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

आफ्ना पुराना र घनिष्ठ मित्र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङको निमन्त्रणामा पुनः बेइजिङ भ्रमण गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको राष्ट्रपति पुटिनले उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार दुई देशबीच हुने नियमित उच्चस्तरीय भ्रमण र वार्ताहरू आपसी सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन र यसको असीमित सम्भावनालाई उजागर गर्नका लागि साझा प्रयासका अभिन्न अङ्ग हुन्। बेइजिङमा हुने आगामी वार्ताहरूमा दुवै देशको बृहत्तर विकास र सम्बन्धलाई अझ गहिराइका साथ अघि बढाउने विषय नै मुख्य एजेन्डा रहने उनले बताए।

२५ वर्षअघि रुस र चीनबीच भएको ‘सद्भाव र मैत्रीपूर्ण सहयोग सन्धि’ ले नै दुई देशबीचको रणनीतिक र व्यापक साझेदारीको बलियो जग बसालेको स्मरण पुटिनले गरे। “आज रुस–चीन सम्बन्धले साँच्चिकै एउटा अभूतपूर्व उचाइ हासिल गरेको छ,” उनले भने। यो सम्बन्ध आपसी समझदारी, विश्वास, समान लाभ, सम्मानजनक संवाद र दुवै देशको मुख्य हित सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय एकताको संरक्षणमा आधारित रहेको उनको भनाइ छ। पुटिनले दीर्घकालीन सहयोगका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सीको प्रतिबद्धताको उच्च प्रशंसा समेत गरे।

रुसले चीनको शताब्दीऔँ पुरानो इतिहास, संस्कृति, कला र विज्ञानको उच्च कदर गर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले दुवै देशका जनतालाई अझ नजिक ल्याउन रुस सधैँ इच्छुक रहेको बताएका छन्। भविष्यप्रति पूर्ण विश्वस्त रहँदै रुस र चीनले राजनीति, अर्थतन्त्र, रक्षा र मानवीय क्षेत्रमा आफ्ना सम्पर्कहरूलाई तीव्र रूपमा विस्तार गरिरहेका छन्। मस्को र बेइजिङबीचको यो न्यानो सम्बन्धले भविष्यका लागि साहसिक योजनाहरू बनाउन र तिनलाई वास्तविक रूप दिन मद्दत पुर्‍याएको उनले थपे।

दुई देशबीच लागू गरिएको भिसामुक्त व्यवस्थाले व्यापारिक र पर्यटकीय गतिविधिलाई सहज बनाएको तथा नागरिकहरूबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध बढाउन नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरेको पुटिनले बताए। यसैगरी, आर्थिक सहकार्यको चर्चा गर्दै उनले रुस र चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापारले २०० अर्ब अमेरिकी डलरको आँकडालाई निकै पहिले नै पार गरिसकेको जानकारी दिए। अहिले रुस र चीनबीचको आपसी व्यापारिक कारोबारको भुक्तानी लगभग पूर्ण रूपमा डलरको सट्टा उनीहरूका आफ्नै राष्ट्रिय मुद्रा ‘रुबल’ र ‘युआन’ मा हुन थालेको राष्ट्रपति पुटिनले स्पष्ट पारेका छन्।

पुटिन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित