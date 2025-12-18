‘नौरोज’को अवसरमा ताजिकिस्तानका राष्ट्रपतिलाई पुटिनको शुभकामना

- रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ताजिकिस्तानका राष्ट्रपति इमोमाली रहमोनलाई नौरोज पर्वको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
- पुटिनले मस्को र दुशान्बे बीचको रणनीतिक साझेदारी मध्य एसियाको सुरक्षा र स्थिरताका लागि मेरुदण्ड भएको बताउनुभएको छ।
- अक्टोबर २०२५ मा पुटिनको ताजिकिस्तान राजकीय भ्रमणमा दुई देशबीच १६ वटा नयाँ सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
एजेन्सी । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ताजिकिस्तानका राष्ट्रपति इमोमाली रहमोनलाई ‘नौरोज’ पर्वको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
शनिबार उनले एक सन्देश पठाउँदै मस्को र दुशान्बे बीचको रणनीतिक साझेदारी मध्य एसियाको सुरक्षा र स्थिरताका लागि मेरुदण्ड भएको बताएका छन् ।
ताजिकिस्तानी राष्ट्रपतिको प्रेस सेवाद्वारा आज शनिबार सार्वजनिक गरिएको सन्देशमा पुटिनले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धले दुवै राष्ट्रको मौलिक हितलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पुटिनले ताजिकिस्तानका सबै नागरिकहरूको समृद्धि र सुखको कामना गर्दै राष्ट्रपति रहमोनको सुस्वास्थ्य र सफलताको शुभेच्छा प्रकट गरेका छन् ।
यसअघि अक्टोबर २०२५ मा पुटिनले ताजिकिस्तानको राजकीय भ्रमण गर्दा दुई देशबीच १६ वटा नयाँ सहयोग सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
ताजिकिस्तानी विदेशमन्त्री सिरोजिद्दीन मुहरिद्दिनले पनि रुससँगको गठबन्धन उच्च स्तरमा रहेको पुष्टि गरेका छन् ।
विशेष गरी पछिल्लो समय मध्य एसियामा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीहरूका बीच रुस र ताजिकिस्तानको यो निकटतालाई रणनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
