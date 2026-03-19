कानून व्यवसायीले गरे दिउँसै लालटिन बालेर प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा विकसित घटनाक्रमप्रति विरोध स्वरूप लालटिन बालेर प्रदर्शन गरेका छन्।
- नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुन नसक्ने अवस्थाको विरोधमा दिउँसो १ बजे लालटिन बाल्ने निर्णय गरेको थियो।
- नेपाल बारको कार्यालय प्राङ्गणमा मंगलबार दिउँसो १ बजे सत्य र न्यायको खोजीका लागि लालटिन बालिएको हो।
५ जेठ, काठमाडौं । कानून व्यवसायीहरूले लालटिन बालेर प्रदर्शन गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा विकसित घटनाक्रमप्रति सांकेतिक विरोध गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा सर्वोच्च परिसरमा प्रदर्शन भएको हो ।
एसोसिएसनको सोमबारको बैठकले अदालतमा रिट निवेदन दर्ता नै हुन नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको भन्दै त्यसको विरोधमा दिउँसै लालटिन बालेर प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सत्य र न्यायको खोजीका लागि मंगलबार दिउँसो १ बजे नेपाल बारको कार्यालय प्राङ्गणमा लालटिन बालेको हो ।
प्रधानन्यायधीश सिफारिसको विषयमा नेपाल बारले असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै आएको छ । वरिष्ठतम मिचेर चौथो वरीयताको न्यायाधीशलाई प्रधान्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको भन्दै नेपाल बारले विरोध गरिरहेको छ ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुपर्ने बारको माग थियो । तर संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश मनोज शर्माको नाम सिफारिस गरेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइसमेत सुरु भइसकेको छ ।
