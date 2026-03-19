विधि र प्रक्रियाका आधारमा सुकुमवासीको समस्या समाधान गरौं : रास्वपा सांसद पाठक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते १९:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपा सांसद देवराज पाठकले सुकुमवासीमाथि सिर्जना गरिएको त्रासको वातावरण तत्काल अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।
  • सांसद पाठकले दार्चुलाका प्रधानाध्यापक बलदेव सिंह धामीको आत्महत्या प्रकरणप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै दोषीलाई कडा कारबाही गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
  • पाठकले मध्यम आय मुलुकमा स्तरोन्नति र सार्वजनिक सेवामा सुधारका लागि कानुनी उल्झन र प्रशासनिक कमजोरी चुनौती हुन सक्ने बताउनुभएको छ।

५ जेठ, काठमाडौं । रास्वपा सांसद देवराज पाठकले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूमाथि पछिल्लो समय सिर्जना गरिएको त्रासको वातावरण तत्काल अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद पाठकले स्थानीय तह र विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूले पत्राचारमार्फत नागरिकलाई आतंकित बनाउने काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘सरकारले प्राधिकरण गठन गरेर सुकुमवासी समस्याको स्थायी समाधान गर्ने तयारी गरिरहँदा स्थानीय स्तरमा भने उठीबासको त्रास फैलाउने काम भइरहेको छ । विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ सांसद पाठकले भने, ‘यसरी नागरिकलाई आतंकित पार्ने कार्य तत्काल रोक्न सरकारले स्पष्ट सूचना प्रवाह गर्नुपर्दछ । नाका क्षेत्रका सडकहरूलाई नेपालका मूल सडकसँग नजोडी नाकामा कडाइ गर्दा स्थानीय जनता आतंकित भएका छन् ।’

बैठकमा सांसद पाठकले दार्चुलाका प्रधानाध्यापक बलदेव सिंह धामीको आत्महत्या प्रकरणप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै उक्त घटनाले शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त राजनीतिक चलखेललाई उदाङ्गो पारेको टिप्पणी पनि गरे ।

इमान्दार व्यक्तिको आत्मसम्मानमा प्रहार हुँदा यस्तो अप्रिय घटना घटेको उल्लेख गर्दै उनले आत्महत्या दुरुत्साहन गर्ने दोषीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरे ।

नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने, सार्वजनिक सेवामा सुधार, दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको विस्तार र डायस्पोरा लगानी भिर्त्याउने नीतिहरू प्रशंसनीय भए पनि कमजोर प्रशासनिक संयन्त्र र कानुनी उल्झनहरू यसका लागि चुनौती बन्न सक्ने उनको तर्क थियो ।

देवराज पाठक रास्वपा
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

