+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हुम्लाको नेप्का गाउँमा बाढीले स्कुल र गोठहरु बगायो, भेडाबाख्रा र खेतीयोग्य जग्गामा पनि क्षति

असिना–पानी सहितको बाढीले डाँफे आधारभूत विद्यालय नै बगाएको छ । खेतीयोग्य जग्गा र गोठहरु पनि बगाएको स्थानीय छक्कबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।

0Comments
Shares
नरजन तामाङ नरजन तामाङ
२०८३ जेठ ६ गते ६:२९
हुम्लाको नेप्का गाउँमा भएको क्षति

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका–५ नेप्का गाउँमा गएको असिना–पानी सहितको बाढीपहिरोले डाँफे आधारभूत विद्यालय र खेतीयोग्य जग्गा बगाएको छ।
  • वडाध्यक्ष हर्कधन तामाङले गोठ पुरिए पनि मानवीय क्षति नभएको र क्षतिको पूर्ण विवरण आउन नसकेको बताए।
  • मेल्छाम प्रहरीचौकीको टोली घटनास्थलमा जाँदै गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक कुमार रेग्मीले जानकारी दिए ।

६ जेठ, हुम्ला । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका–५ नेप्का गाउँमा आएको बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पुगेको स्थानीयले बताएका छन् ।

गएराति एक्कासी असिना–पानी सहितको बाढीले डाँफे आधारभूत विद्यालय नै बगाएको छ । साथै खेतीयोग्य जग्गा र गोठहरु पनि बगाएको प्रारम्भिक जानकारी आएको चंखेली गाउँपालिका वडानम्बर ५ का बासिन्दा छक्कबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।

वडाध्यक्ष हर्कधन तामाङ र धनसिंह तामाङका गोठ पनि पहिरोले पुरेको छ । त्यसबाट भेँडाबाख्रामा क्षति पुगेको छ ।

वडाध्यक्ष हर्कधन तामाङले पहिरोले गोठ पुरिए पनि कति क्षति भयो भन्ने यकिन जानकारी हुन नसकेको बताए । उनले मानवीय क्षति भएको बारे भने अहिलेसम्म जानकारी नभएको बताए ।

अनलाइनखबरसँग टेलिफोन कुराकानीमा उनले भने, ‘म गाउँपालिकाको केन्द्रमा छु, राति गाउँमा बाढी–पहिरो आएर मेरो र धनसिंह तामाङको गोठ पुरिँदा भेँडाबाख्रा पुरिए रे थप कुरा बुझ्दैछु ।’

गाउँमा कोदो खेती हुने धेरै जग्गा बाढीले क्षतविक्षत बनाएको उनले जानकारी दिए । ‘जग्गा त तहसनहस पारेर केही बाँकी छैन रे,’ उनले भने, ‘रातिको घटना भएकाले क्षतिको एकिन हुनसकेको छैन,’ उनले भने ।

घटनास्थलमा मेल्छाम प्रहरीचौकीको टोली आज बिहान प्रस्थान गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक कुमार रेग्मीले नेप्का गाउँ दुर्गममा भएकाले क्षतिको पूर्ण विवरण आउन नसकेको बताए । ‘बाढी–पहिरोले क्षति पुगेको भन्ने सूचना पाएको छु । स्थानीय र प्रहरीमार्फत् बुझ्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटदेखि उत्तरपूर्वमा पर्छ चंखेली गाउँपालिका तल्लो पाली, माथिल्लो पाली, पिप्लाङ र नेप्का गरी चार गाउँ छन् । नेप्का गाउँ ५ नम्बर वडामा पर्छ । यहाँ मोटर गुड्ने सडक छैन । गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न अप्ठ्यारो बाटोमा ज्यानकै जोखिम मोलेर पाँच घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।

चंखेली गाउँपालिका नेप्का गाउँ बाढीपहिरो हुम्ला
लेखक
नरजन तामाङ

तामाङ हुम्लाबाट पत्रकारिता गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रम्पको दाबी : इरानसँगको युद्ध चाँडै सकिन्छ, तर परमाणु हतियार बनाउन दिँदैनौँ

ट्रम्पको दाबी : इरानसँगको युद्ध चाँडै सकिन्छ, तर परमाणु हतियार बनाउन दिँदैनौँ
फिर्के खोला र बसपार्क क्षेत्रका संरचना हटाउन सर्वपक्षीय साथ खोज्दै पोखरा महानगर

फिर्के खोला र बसपार्क क्षेत्रका संरचना हटाउन सर्वपक्षीय साथ खोज्दै पोखरा महानगर
पार्टी पुनर्निर्माणमा जुटौं : कुन्दनराज काफ्ले

पार्टी पुनर्निर्माणमा जुटौं : कुन्दनराज काफ्ले
फिफा विश्वकप २०२६ को लागि पोर्चुगलको टोली घोषणा

फिफा विश्वकप २०२६ को लागि पोर्चुगलको टोली घोषणा
मलेसियाले टस जितेर नेपालविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै

मलेसियाले टस जितेर नेपालविरुद्ध पहिले ब्याटिङ गर्दै
एसियन पुम्से तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा प्रेमलाई कांस्य पदक

एसियन पुम्से तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा प्रेमलाई कांस्य पदक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित