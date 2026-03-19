हुम्लाको नेप्का गाउँमा बाढीले स्कुल र गोठहरु बगायो, भेडाबाख्रा र खेतीयोग्य जग्गामा पनि क्षति

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका–५ नेप्का गाउँमा गएको असिना–पानी सहितको बाढीपहिरोले डाँफे आधारभूत विद्यालय र खेतीयोग्य जग्गा बगाएको छ।
- वडाध्यक्ष हर्कधन तामाङले गोठ पुरिए पनि मानवीय क्षति नभएको र क्षतिको पूर्ण विवरण आउन नसकेको बताए।
- मेल्छाम प्रहरीचौकीको टोली घटनास्थलमा जाँदै गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक कुमार रेग्मीले जानकारी दिए ।
६ जेठ, हुम्ला । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका–५ नेप्का गाउँमा आएको बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पुगेको स्थानीयले बताएका छन् ।
गएराति एक्कासी असिना–पानी सहितको बाढीले डाँफे आधारभूत विद्यालय नै बगाएको छ । साथै खेतीयोग्य जग्गा र गोठहरु पनि बगाएको प्रारम्भिक जानकारी आएको चंखेली गाउँपालिका वडानम्बर ५ का बासिन्दा छक्कबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।
वडाध्यक्ष हर्कधन तामाङ र धनसिंह तामाङका गोठ पनि पहिरोले पुरेको छ । त्यसबाट भेँडाबाख्रामा क्षति पुगेको छ ।
वडाध्यक्ष हर्कधन तामाङले पहिरोले गोठ पुरिए पनि कति क्षति भयो भन्ने यकिन जानकारी हुन नसकेको बताए । उनले मानवीय क्षति भएको बारे भने अहिलेसम्म जानकारी नभएको बताए ।
अनलाइनखबरसँग टेलिफोन कुराकानीमा उनले भने, ‘म गाउँपालिकाको केन्द्रमा छु, राति गाउँमा बाढी–पहिरो आएर मेरो र धनसिंह तामाङको गोठ पुरिँदा भेँडाबाख्रा पुरिए रे थप कुरा बुझ्दैछु ।’
गाउँमा कोदो खेती हुने धेरै जग्गा बाढीले क्षतविक्षत बनाएको उनले जानकारी दिए । ‘जग्गा त तहसनहस पारेर केही बाँकी छैन रे,’ उनले भने, ‘रातिको घटना भएकाले क्षतिको एकिन हुनसकेको छैन,’ उनले भने ।
घटनास्थलमा मेल्छाम प्रहरीचौकीको टोली आज बिहान प्रस्थान गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक कुमार रेग्मीले नेप्का गाउँ दुर्गममा भएकाले क्षतिको पूर्ण विवरण आउन नसकेको बताए । ‘बाढी–पहिरोले क्षति पुगेको भन्ने सूचना पाएको छु । स्थानीय र प्रहरीमार्फत् बुझ्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटदेखि उत्तरपूर्वमा पर्छ चंखेली गाउँपालिका तल्लो पाली, माथिल्लो पाली, पिप्लाङ र नेप्का गरी चार गाउँ छन् । नेप्का गाउँ ५ नम्बर वडामा पर्छ । यहाँ मोटर गुड्ने सडक छैन । गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न अप्ठ्यारो बाटोमा ज्यानकै जोखिम मोलेर पाँच घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4