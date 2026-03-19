सशस्त्रमा धमाधम बढुवा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते ११:१५

६ जेठ, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीमा धमाधम बढुवा गरिएको छ । डीएसपीदेखि एआईजी दर्जासम्म बढुवा सिफारिस भएका छन् ।

डीआईजी अञ्जनी कुमार पोखरेल एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् ।

साधारण समूह तर्फका एसएसपी राजेन्द्र खड्का डीआईजी बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् । उनी डीआईजीमा सिफारिस भएपछि उक्त ठाउँमा साधारण समूहतर्फका एसपी सञ्जय भट्टराई एसएसपी बढुवामा सिफारिस भएका छन् ।

कानून समूहका एएसएसपी युवराज अर्याल डीआईजी बढुवामा सिफारिस भएका छन् । अर्याल डीआईजीमा सिफारिस भएपछि उक्त ठाउँमा कानून समूहकै एसपी छविलाल पाण्डे एसएसपीमा बढुवा सिफारिस भएका छन् ।

प्राविधिक सञ्चार तर्फ इन्जिनियरिङतर्फका तीन डीएसपीलाई एसपी बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको छ । सौरभराज वन्त, ज्ञानेन्द्र राजभण्डारी, अजित मास्के सिफारिस भएका छन् ।

लेखा समूहतर्फका २ इन्स्पेक्टर डीएसपी बढुवामा सिफारिस भएका छन् । विजय कुमार केसी र विकाश थापा डीएसपीमा बढुवा सिफारिस भएका हुन् ।

प्राविधिक स्वास्थ्य समूहतर्फका दुई डीएसपी एसपी बढुवामा सिफरिस भएका छन् । जसमा डा. स्वेता श्रेष्ठ र डा. उत्तम कार्की छन् ।

साधारण समूहकै डीएसपीद्धय राजकुमार ढकाल र गणेशबहादुर मल्ल एसपी बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् ।

नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

