खानेपानी र विद्युत महसुल छुटको माग गर्दै बबरमहलमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालले काठमाडौंको बबरमहलमा खानेपानीमा लगाइएको कर र विद्युत महसुल छुटको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्।
- उपभोक्ताहरुले सन् २०३० भित्र खानेपानीको सुनिश्चितता गर्न र साना खानेपानीलाई एकीकरण गरी बृहत आयोजना संचालन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
- खोला, कुला र पोखरीको संरक्षण तथा वृक्षारोपणमा पनि उपभोक्ताहरुले जोड दिएका छन्।
६ जेठ, काठमाडौं । उपभोक्ता अधिकारवादीहरु खानेपानीमा लगाइएको कर र विद्युत महसुल छुटको माग गर्दै काठमाडौंको बबरमहलमा प्रदर्न गरेका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन)को आयोजनामा प्रदर्शनका साथै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
उपभोक्ताहरुले सन् २०३० भित्र खानेपानीको सुनिश्चितता गर्न, साना खानेपानीलाई एकीकरण गरी बृहत आयोजना संचालन गराउन, उपभोक्ताहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न, खोला, कुला र पोखरीक संरक्षण गर्न र वृक्षारोपण गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
