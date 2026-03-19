खानेपानी र विद्युत महसुल छुटको माग गर्दै बबरमहलमा प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन)को आयोजनामा प्रदर्शनका साथै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८३ जेठ ६ गते ११:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालले काठमाडौंको बबरमहलमा खानेपानीमा लगाइएको कर र विद्युत महसुल छुटको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्।
  • उपभोक्ताहरुले सन् २०३० भित्र खानेपानीको सुनिश्चितता गर्न र साना खानेपानीलाई एकीकरण गरी बृहत आयोजना संचालन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
  • खोला, कुला र पोखरीको संरक्षण तथा वृक्षारोपणमा पनि उपभोक्ताहरुले जोड दिएका छन्।

६ जेठ, काठमाडौं । उपभोक्ता अधिकारवादीहरु खानेपानीमा लगाइएको कर र विद्युत महसुल छुटको माग गर्दै काठमाडौंको बबरमहलमा प्रदर्न गरेका छन् ।

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेडवासन)को आयोजनामा प्रदर्शनका साथै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

उपभोक्ताहरुले सन् २०३० भित्र खानेपानीको सुनिश्चितता गर्न, साना खानेपानीलाई एकीकरण गरी बृहत आयोजना संचालन गराउन, उपभोक्ताहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न, खोला, कुला र पोखरीक संरक्षण गर्न र वृक्षारोपण गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

     

चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

