किम्फ १३ जेठदेखि, ओपनिङ फिल्ममा ‘शेप अफ मोमो’

काठमाडौं । काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय चलचित्र महोत्सव (किम्फ) को २३औँ संस्करण आगामी मे २७ देखि ३१ (१३ देखि १७ जेठ) सम्म ठमेलस्थित क्यूएफएक्सको छायाँ सेन्टर मा आयोजना हुने भएको छ ।
महोत्सवमा २९ देशका ५० भन्दा बढी चलचित्र प्रदर्शन गरिने आयोजकले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चर्चित फिचर फिल्म, वृत्तचित्र, छोटो चलचित्र र साहसिक कथामा आधारित फिल्म समावेश गरिएका छन् ।
नेपाल पानोरमा खण्डअन्तर्गत समकालीन नेपाली समाज र स्थानीय जीवनका कथालाई केन्द्रमा राखिएका चलचित्र प्रदर्शन गरिने भएका छन् । महोत्सव निर्देशक राम्यता लिम्बुले यस वर्षको चलचित्र छनोटले मनोरञ्जनसँगै नेपाली समाजका समसामयिक विषयमा बहस र संवाद सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।
महोत्सवको उद्घाटन नेपालीमुलकी भारतीय निर्देशक त्रिवेणी राई निर्देशित फिल्म ‘शेप अफ मोमो’ को नेपाल प्रिमियरबाट हुनेछ । फिल्मले शहरको जागिर छोडेर हिमाली गाउँ फर्किएकी विष्णु पात्रको जीवन र पहिचानको संघर्षलाई चित्रण गरेको छ ।
नेपाल र स्विट्जरल्याण्ड बीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वर्षका अवसरमा “अल्पाइन एलायन्स : नयाँ नेपाली सिनेमाको लहर” शीर्षकमा विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ । कार्यक्रममा स्वीस फिल्म ल्याब र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवमा सहभागी भइसकेका नेपाली फिल्मकर्मी सहभागी हुनेछन् ।
यसैगरी ‘ह्वाट्स इन अ स्टोरी : सिनेमा एन्ड सेन्सरशिप’ शीर्षकमा चलचित्र र सेन्सरसम्बन्धी प्यानल छलफल पनि आयोजना हुनेछ । नेपाल–जापान कूटनीतिक सम्बन्धको ७० वर्ष पूरा भएको अवसरमा जापानी निर्देशक साकामोटो जुन्जी निर्देशित क्लाइम्बिङ फर लाइफ विशेष प्रदर्शन गरिनेछ । यो फिल्म सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो महिला जुनको ताबेईको जीवनमा आधारित छ ।
किम्फ २०२६ को अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक मण्डलमा भारतकी अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म प्रोग्रामर दीप्ति डी’कुन्हा, थाइल्याण्ड फिल्म अभिलेखालयकी निर्देशक चलिदा उअबुमरुङ्जित, नेपाली लेखक तथा कवि कुमार नगरकोटी तथा इटालीस्थित चेर्भिनो सिनेमाउन्टेन महोत्सव का निर्देशक लुका बिच रहेका छन् ।
जुरीले उत्कृष्ट फिचर फिक्सन, फिचर वृत्तचित्र, छोटो फिक्सन र छोटो वृत्तचित्र विधामा पुरस्कार प्रदान गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय विधाअन्तर्गत उत्कृष्ट फिचर वृत्तचित्र र उत्कृष्ट फिचर फिक्सनलाई जनही १५०० अमेरिकी डलर तथा उत्कृष्ट छोटो वृत्तचित्र र छोटो फिक्सनलाई जनही १००० अमेरिकी डलर पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।
नेपाल पानोरमाअन्तर्गत उत्कृष्ट वृत्तचित्र र उत्कृष्ट फिक्सन चलचित्रलाई एक लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ । किम्फ दर्शक पुरस्कार पनि एक लाख रुपैयाँकै छ ।
यस वर्ष किम्फले काठमाडौं डकल्याबको दोस्रो संस्करण पनि आयोजना गर्दैछ । दक्षिण एसियाली प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पाकिस्तान-क्यानडाकी अनम अब्बास, भुटानका अरुण भट्टराई तथा भारतकी सर्भनिक कौर ले नौ दक्षिण एसियाली परियोजनालाई मार्गदर्शन गर्नेछन् ।
फिल्म ल्याबसँगको सहकार्यमा छोटो फिक्सन ल्याब तथा स्क्रिप्ट पिचिङ फोरम पनि आयोजना गरिनेछ । युवा फिल्मकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न “आशा : ड्रीम्स इन मोसन” शीर्षकअन्तर्गत स्क्रिनिङ र प्यानल कार्यक्रम पनि हुनेछ । साथै युनिसेफ, युरोपियन युनियन, प्लान इन्टरनेशनल र युवा को सहकार्यमा “हर क्लाइमेट स्टोरी” शीर्षकमा कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ ।
किम्फ फाउन्डेसनद्वारा आयोजना हुने यो महोत्सव टुरिनमा आधारित इन्टरनेशनल एलायन्स अफ माउन्टेन फिल्म को सदस्य पनि हो । सर्वसाधारणका लागि टिकट शुल्क १५० रुपैयाँ र विद्यार्थीका लागि १०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
