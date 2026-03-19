नरेफाँटमा युवकमाथि चक्कु प्रहार घटना : अर्का अभियुक्त पनि समातिए

२०८३ जेठ ११ गते १६:००

११ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–३२ नरेफाँटमा दिउँसै युवकमाथि चक्कु प्रहार घटनामा संलग्न भएको आरोपमा एक जना पनि पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा धनुषा घर भई ललितपुर टीकाथली बस्ने १८ वर्षीय अभिषेक यादव छन् । योसँगै पक्राउ पर्नेको संख्या दुई पुगेको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईका अनुसार अभिषेक समेतका व्यक्तिले सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका–१० घर भई नरेफाँट बस्ने १८ वर्षीय करणकुमार साह आक्रमण गरेका थिए ।

यो घटनामा यसअघि प्रहरीले धनुषा घर भई हाल ललितपुरको टीकाथली बस्ने धनराज यादवलाई पक्राउ गरेको थियो ।

करणकुमार साहले आफूमाथि आक्रमण भएको भन्दै ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका गर्न नहुने कसुरमा प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा उनले उजुरी दिएका थिए । उनको उजुरीपछि प्रहरीले खोजी कार्य अघि बढाएको थियो ।

गत शुक्रबार दिउँसो २ बजेतिर नरेफाँटमा छुरा प्रहार भएको थियो । छुरा आक्रमणबाट हात, ढाड, घाँटी र टाउकोमा चोट लागेको पीडितले दाबी गरेका छन् ।

एसपी भट्टराईका अनुसार कुट्ने र कुटाइ खाने सहोदर मामा–भान्जा हुन् । मामाले सम्झाउन खोज्दा उल्टै यसअघि टिकाथलीमाले भान्जाले मामालाई आक्रमण गरेको बताइएको छ । त्यसको बदलामा शुक्रबार मामाले भान्जालाई आक्रमण गरेको देखिएको प्रहरीले बताएको छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जेठ १८ गते भारत भ्रमणमा जाने

‘लाइफ ड्यामेज’ नगर्ने, नगराउने निमेश

इनड्राइभको महिला उद्यमीहरूलाई विश्वव्यापी नेटवर्क र लगानीसँग जोड्ने योजना

मन्त्रालय घटाएर १२ बाट ८ मा झारिने, उद्यमशील लुम्बिनी अभियान चलाइने

सहकारीको २१ अर्ब ठगलाई राज्यकै संरक्षण : गोल्छादेखि पाण्डेसम्म समातिए, भेटिएनन् जीबी राई !

साफ खेल्न लागेको नेपाली टोलीलाई साम्बाको सन्देश : मेरो पूरा समर्थन हुनेछ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित