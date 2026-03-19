नरेफाँटमा युवकमाथि आक्रमणको घटना : एक जना पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते १९:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंको नरेफाँटमा १८ वर्षीय युवकमाथि धारिलो हतियार प्रहार गरेको आरोपमा प्रहरीले धनुषाका २८ वर्षीय धनराज यादवलाई पक्राउ गरेको छ ।
  • छुरा प्रहारबाट घाइते सिरहाका करणकुमार साहले ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका कसुरमा नयाँ बानेश्वर प्रहरी वृत्तमा उजुरी दिएका थिए ।
  • प्रहरीका अनुसार रिसइबीका कारण मामाले बदला लिन शुक्रबार आफ्नै भान्जा साहमाथि आक्रमण गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

१० जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–३२ नरेफाँटमा दिउँसै युवकमाथि धारिलो हतियारबाट आक्रमण गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा धनुषा घर भइ हाल ललितपुरको टिकाथली बस्ने धनराज यादव रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईले जानकारी दिए ।

आक्रमणबाट सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका–१० घर भई नरेफाँट बस्ने १८ वर्षीय करणकुमार साह घाइते भएका थिए ।

आफूमाथि आक्रमण भएको भन्दै ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका गर्न नहुने कसुरमा प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा उनले उजुरी दिएका थिए ।

उनको उजुरीपछि प्रहरीले खोजी कार्य अघि बढाएको थियो ।

सोही घटनामा संलग्न रहेको भन्दै धनुषा नै घर भई टिकाथली बस्ने २८ वर्षीय धनराज यादवसहित परिचय नखुलेका ५/६ जनाको नाममा पनि प्रहरीमा उजुरी परेको थियो ।

घटनामा संलग्न अन्यलाई पनि खोजी गर्ने कार्य जारी रहेको एसपी भट्टराईले बताए ।

घटना शुक्रबार दिउँसो २ बजेतिरको हो । छुरा आक्रमणबाट हात, ढाड, घाँटी र टाउकोमा चोट लागेको पीडितले दाबी गरेका छन् ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार कुट्ने र कुटाइ खाने सहोदर मामा–भान्जा हुन् । मामाले सम्झाउन खोज्दा उल्टै यसअघि टिकाथलीमाले भान्जाले मामालाई आक्रमण गरेको बताइएको छ । त्यसको बदलामा शुक्रबार मामाले भान्जालाई आक्रमण गरेको देखिएको प्रहरीले बताएको छ ।

तरूण दलको अध्यक्षमा मनिष कोइराला नियुक्त

सार्वजनिक पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन

धनगढीमा देउवा पक्षीय भेला : थापाका कारण पार्टी कमजोर, महाधिवेशनको सुनिश्चितता खोजी

कक्रोच जनता पार्टीका संस्थापक अभिजित दिपकेको घरमा प्रहरी तैनाथ

उमाशंकर अरगरियाले एमाले त्यागे

राष्ट्रिय सहकारी बैंक सञ्चालकमा परितोष पौड्याल निर्वाचित

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

'१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?'

के अब 'कक्रोज'सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने 'लेजर हेयर रिमुभल' कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली 'कोरी बस्टार्ड'

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

