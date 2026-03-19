+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कक्रोच जनता पार्टीका संस्थापक अभिजित दिपकेको घरमा प्रहरी तैनाथ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते २०:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कक्रोच जनता पार्टीका संस्थापक अभिजित दिपकेको घर बाहिर महाराष्ट्र प्रहरी तैनाथ गरिएको छ ।
  • छत्रपति संभाजीनगरका प्रहरी उपायुक्त पंकज अतुलकरले वरिष्ठ अधिकारीहरूको निर्देशनमा अभिजितको घरमा सुरक्षा दिइएको बताउनुभयो ।
  • अभिजितले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू र आफ्नो परिवारमाथि धम्की आएको दाबी गरे ।

कक्रोच जनता पार्टीका संस्थापक अभिजित दिपकेको घर बाहिर प्रहरी तैनाथ गरिएको छ ।

अभिजितको घर बाहिर आइतबार महाराष्ट्र प्रहरीलाई तैनाग गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

बीबीसीका अनुसार, एक प्रहरी अधिकारीले छत्रपति संभाजीनगरमा अभिजितको घर बाहिर प्रहरी तैनाथ गरिएको पुष्टि गरे।

छत्रपति संभाजीनगरका प्रहरी उपायुक्त पंकज अतुलकरले भने, ‘वरिष्ठ अधिकारीहरूले अभिजित दिपकेको घरको सुरक्षा गर्न निर्देशन आएपछि हामीले सुरक्षा प्रदान गरेका छौं।’

उनले अगाडि भने, ‘त्यहाँ एउटा प्रहरी भ्यान र एक अधिकृत पनि खटाइएको छ । हामी त्यहाँ शान्ति सुरक्षा कायम राख्न पूर्ण ध्यान दिनेछौं।’

अभिजितले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै आफूलाई धम्की आएको दाबी गरेका छन् । उनले केही स्क्रिनसटहरू पनि सेयर गरेका छन् ।

अभिजितले आफ्नो फेसबुक ह्यान्डलमा एउटा भिडियो सेयर गरेका छन्, जसमा एक युवकले उनी र उनको परिवारको बारेमा अपमानजनक टिप्पणी गरिरहेको देखिन्छ।

अभिजितले ट्विटरमार्फत कक्रोच जनता पार्टीको इन्स्टाग्राम ह्यान्डल फेरि पुनर्स्थापित भएको जानकारी दिएका छन् ।

अभिजित दिपके कक्रोच जनता पार्टी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

फिर्के खोला : राजनीतिक सिकारबाट फर्केला ?

फिर्के खोला : राजनीतिक सिकारबाट फर्केला ?
सार्वजनिक पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन

सार्वजनिक पूर्वाधारका ठूला आयोजनामा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन
कृषि बजेट सीमा घट्यो, के चाहन्छन् किसान ?

कृषि बजेट सीमा घट्यो, के चाहन्छन् किसान ?
एसियन गेम्स क्रिकेट छनोट : नेपालसहित मलेसिया, कतार र चीन समूह ‘ए’ मा

एसियन गेम्स क्रिकेट छनोट : नेपालसहित मलेसिया, कतार र चीन समूह ‘ए’ मा
पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव तयार पार्न एमालेले बनायो कार्यदल

पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव तयार पार्न एमालेले बनायो कार्यदल
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित