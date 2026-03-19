पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव तयार पार्न एमालेले बनायो कार्यदल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते २१:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ ।
  • पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डुमा बसेको बैठकले सो कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
  • गठित कार्यदललाई प्रतिवेदन पेस गर्न १ महिनाको समय दिइएको छ ।

१० जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनको सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी कार्यदल गठन गरेको छ ।

आइतबार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा बसेको गुण्डुमा बसेको बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उक्त कार्यदललाई १ महिनाको समय दिइएको एक पदाधिकारीले बताए ।

बैठक केहीबेरअघि सकिएको हो ।

नेकपा‍ एमाले
