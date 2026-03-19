पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव तयार पार्न एमालेले बनायो कार्यदल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ ।
- पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डुमा बसेको बैठकले सो कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
- गठित कार्यदललाई प्रतिवेदन पेस गर्न १ महिनाको समय दिइएको छ ।
१० जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनको सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी कार्यदल गठन गरेको छ ।
आइतबार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा बसेको गुण्डुमा बसेको बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उक्त कार्यदललाई १ महिनाको समय दिइएको एक पदाधिकारीले बताए ।
बैठक केहीबेरअघि सकिएको हो ।
