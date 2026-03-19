असार दोस्रो साता एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक आगामी असार दोस्रो साता बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
- एमाले उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार बैठक ‘असार १५ देखि २० को बीचमा बोलाउने निर्णय भएको छ’ ।
१० जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक असार दोस्रो साता बस्ने भएको छ ।
सचिवालय बैठकले असार दोस्रो साता बैठक राख्ने निर्णय गरेको हो । उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार अध्यक्ष र महासचिवबीच परामर्श गरी केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नेछ ।
‘असार १५ देखि २० को बीचमा बोलाउने निर्णय भएको छ,’ भट्टले भने ।
