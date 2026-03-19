एमालेले सच्यायो योगेश भट्टराईको वरीयता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले उपमहासचिव योगेश भट्टराईको वरीयता सच्याउँदै उहाँलाई दोस्रो नम्बरमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
- यसअघि प्रस्तावित वरीयतामा तेस्रो स्थानमा रहनुभएका भट्टराई दोस्रोमा आएसँगै रघुबीर महासेठ तेस्रो स्थानमा पुग्नुभएको छ ।
- एमालेको नयाँ वरीयता अनुसार उपमहासचिवहरूमा क्रमशः लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई र रघुबीर महासेठ रहनुहुनेछ ।
१० जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईको वरीयता सचिवालय बैठकले सच्याएको छ ।
प्रस्तावित वरीयतामा भट्टराई तेस्रो नम्बरको उपमहासचिव थिए । तर सचिवालय बैठकले भट्टराईलाई दोस्रो नम्बरमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
सच्याइएको वरीयता अनुसार लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई र रघुबीर महासेठ हुनेछन् ।
प्रस्तावित वरीयतामा महासेठ दोस्रो नम्बरमा थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4