एमालेले सच्यायो योगेश भट्टराईको वरीयता

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते २१:४२

  • नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले उपमहासचिव योगेश भट्टराईको वरीयता सच्याउँदै उहाँलाई दोस्रो नम्बरमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।
  • यसअघि प्रस्तावित वरीयतामा तेस्रो स्थानमा रहनुभएका भट्टराई दोस्रोमा आएसँगै रघुबीर महासेठ तेस्रो स्थानमा पुग्नुभएको छ ।
  • एमालेको नयाँ वरीयता अनुसार उपमहासचिवहरूमा क्रमशः लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई र रघुबीर महासेठ रहनुहुनेछ ।

१० जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईको वरीयता सचिवालय बैठकले सच्याएको छ ।

प्रस्तावित वरीयतामा भट्टराई तेस्रो नम्बरको उपमहासचिव थिए । तर सचिवालय बैठकले भट्टराईलाई दोस्रो नम्बरमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

सच्याइएको वरीयता अनुसार लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई र रघुबीर महासेठ हुनेछन् ।

प्रस्तावित वरीयतामा महासेठ दोस्रो नम्बरमा थिए ।

नेकपा‍ एमाले
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

एमाले नेताहरूको कार्यविभाजन प्रस्ताव संशोधन गरिने

असार दोस्रो साता एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने

पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव तयार पार्न एमालेले बनायो कार्यदल

एमाले सचिवालय बैठक सुरु, ओलीले जवाफ दिने

कोशी सरकारमा एमाले-कांग्रेस नेतृत्व अदलबदलको तयारी

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

