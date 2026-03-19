+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कागजात नष्ट हुँदा आवश्यक प्रमाण जुटाउन कठिन भएको छ : सचिव राउत

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ११ गते १६:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले महत्वपूर्ण कागजात नष्ट भएका कारण बेरुजु फर्स्यौटमा आवश्यक प्रमाण जुटाउन कठिन भएको बताए ।
  • सचिव राउतले विगतमा करिब दुई वर्षसम्म कायम रहेको कानूनी अस्पष्टताका कारण पनि बेरुजु रकम वृद्धि भएको उल्लेख गरे ।
  • मन्त्रालयले अहिले कानूनबमोजिम बेरुजु फर्स्यौट समिति गठन गरी नियमित रूपमा फर्स्यौटको कामलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाएको छ ।

११ जेठ, काठमाडौं । उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले महत्वपूर्ण कागजात नष्ट भएका कारण आवश्यक प्रमाण जुटाउन कठिन भइरहेको बताएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै उनले विगतका केही महत्वपूर्ण कागजात नष्ट भएका कारण बेरुजु फर्स्यौटको काममा आवश्यक प्रमाण जुटाउन कठिन भइरहेको जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार कतिपय फाइल महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाइए पनि विभिन्न कारणले प्रक्रिया रोकिएको अवस्था छ । यसले बेरुजु फर्स्यौटको काम प्रभावित भएको छ ।

‘केही यो कागजातहरू नष्ट भएको कारणले पनि पछिल्लो समयमा आवश्यक कागज–प्रमाणहरू पूरा गर्न नसकेर रहेको छ, अलिकति अहिलेको समस्या भनेको त्यही हो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कतिपय फाइल चाहिँ महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाइए पनि त्यो विविध कारणले अहिले रोकिएको अवस्था छ र यो बेरुजुको रकम अलिकति बढ्नुमा विगतमा हाम्रो लगभग दुई वर्षजति कानुनी अस्पष्टताको कारणले पनि यो फर्स्योट हुन नसकेको कारणले बढेको हो ।’

सचिव राउतले विगत करिब दुई वर्षसम्म कायम रहेको कानुनी अस्पष्टताका कारण पनि बेरुजु रकम बढेको बताए ।

कानुनी अन्योलका कारण समयमा फर्स्यौट हुन नसक्दा बेरुजुको दायरा विस्तार भएको उनको भनाइ थियो ।

‘अब अहिले हामी मन्त्रालयले कानुनमा तोकिए बमोजिमको ‘बेरुजु फर्स्योट समिति’ नै गठन गरेर नियमित रूपमा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय प्रमुख र लेखा प्रमुखहरूको छलफल गरेर त्यो अनुसार बेरुजु फर्स्यौटलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौं,’ उनले भने ।

हाल मन्त्रालयले कानुनबमोजिम ‘बेरुजु फर्स्यौट समिति’ गठन गरी नियमित रूपमा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

कृष्णबहादुर राउत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

वनप्लसले नयाँ ओलेड ट्याब्लेट चाँडै सार्वजनिक गर्ने

वनप्लसले नयाँ ओलेड ट्याब्लेट चाँडै सार्वजनिक गर्ने
होल्डिङ सेन्टर नागरिकको अन्तिम ठेगाना बन्न हुँदैन : सुहाङ नेम्वाङ

होल्डिङ सेन्टर नागरिकको अन्तिम ठेगाना बन्न हुँदैन : सुहाङ नेम्वाङ
से चीज टु ‘बालेनोमिक्स’

से चीज टु ‘बालेनोमिक्स’
एआई युगको सुरुवातसँगै गुगल सर्चबाट ब्लू लिंकहरू हराउँदै

एआई युगको सुरुवातसँगै गुगल सर्चबाट ब्लू लिंकहरू हराउँदै
कांग्रेसले सदस्यता अद्यावधिकका लागि अनुगमन गर्ने

कांग्रेसले सदस्यता अद्यावधिकका लागि अनुगमन गर्ने
ठोरीमा नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा समस्या, गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन माग

ठोरीमा नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा समस्या, गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन माग

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित