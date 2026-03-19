रमेश लेखकको क्षेत्रका सभापतिको जिम्मेवारी खोसियो, अद्यावधिकको जिम्मा उपसभापतिलाई

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते ८:२५

१२ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको निर्वाचन क्षेत्रका सभापति केशव चन्दको जिम्मेवारी खोसेको छ ।

क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकमा असहयोग गरेको भन्दै पार्टीले कञ्चनपुर–३ का क्षेत्रीय सभापति चन्दको जिम्मेवारी खोसेको हो ।

उनले अद्यावधिकको काम अघि नबढाएपछि कांग्रेसले उपसभापति पदमराज अवस्थीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

पार्टीले खटाएका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू नरेन्द्रप्रसाद भट्ट र पदमराज पन्तले क्षेत्रीय उपसभापति अवस्थीलाई अद्यावधिकको काम अघि बढाउन भन्दै पत्र दिएका छन् ।

‘कञ्चनपुर–३ मा नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने कार्यको संयोजन गर्न जरा अभियान निर्देशिकाको दफा ११ अनुसार तपाईंलाई जिम्मेवारी दिइएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा क्षेत्रीय कार्यसमितिको विस्तृत बैठक आह्वान गरेर २१ जेठभित्र क्षेत्रअन्तर्गत गर्ने सबै वडाहरूको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक काम सम्पन्न गर्न पनि पत्रमा भनिएको छ ।

यसैबीच अद्यावधिकको जिम्मेवारी खोसिएपछि क्षेत्रीय सभापति चन्दले सानातिना कुराले नडगमगाउने प्रक्रियता दिएका छन् । ‘कांग्रेसका लागि लडेका हौं । सानोतिनो कुराले डग्मगाउँदैनौं,’ उनले भने, ‘अझ सशक्त भएर लड्ने छौं । निष्ठा र नैतिकता मा अट्ल छौं ।’

उनले पदको राजनीतिभन्दा माथि रहेको भन्दै एक माघले जाडो नसकिने टिप्पणी पनि गरे । ‘पदको लालचको राजनीतिभन्दा माथि छौं । पार्टी एकता नै हुन्छ,’ चन्दले भने, ‘हतारमा रहेका साथीहरूलाई सल्लाह– एक माघले जाडो सकिन्न, फेरि माघ आउँछ ।’

नेपाली काँग्रेस रमेश लेखक
कांग्रेसले माग्यो लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री

कतिले गरे कांग्रेस सदस्यता अद्यावधिक ?

कांग्रेसले सदस्यता अद्यावधिकका लागि अनुगमन गर्ने

धनगढीमा देउवा पक्षीय भेला : थापाका कारण पार्टी कमजोर, महाधिवेशनको सुनिश्चितता खोजी

सुदूरपश्चिमको भेला पार्टीमा विग्रह ल्याउन भएको होइन : रमेश लेखक

कोशी सरकारमा एमाले-कांग्रेस नेतृत्व अदलबदलको तयारी

