'डन ३' विवाद :

रणवीर सिंहलाई भारतीय फिल्म प्राविधिकको संस्थाले लगायो प्रतिबन्ध

फरहान अख्तरले मागे ४५ करोड क्षतिपूर्ति

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १२:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • 'डन ३' फिल्मबाट अचानक बाहिरिएपछि भारतीय चलचित्रकर्मीको संस्था एफडब्लुआइसले अभिनेता रणवीर सिंहविरुद्ध असहयोगको निर्देशन जारी गरेको छ ।
  • छायांकन शुरू हुन तीन साता बाँकी रहँदा रणवीरले फिल्म छाडेपछि निर्माता पक्षले ४५ करोड भारतीय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको छ ।
  • एफडब्लुआइसले रणवीर व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित नभएसम्म असहयोग जारी रहने बताएको छ भने उनका प्रवक्ताले अभिनेता आगामी काममा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

मुम्बई । बलिउड अभिनेता रणवीर सिंह र निर्देशक फरहान अख्तर बीच ‘डन ३’ फिल्मलाई लिएर विवाद चुलिएको छ । फिल्मबाट अचानक बाहिरिएपछि भारतीय चलचित्रकर्मीको संस्था ‘फेडरेसन अफ वेस्टर्न इन्डिया सिने इम्प्लोइज’ (एफडब्लुआइस) ले सिंहविरुद्ध ‘नन-कोअपरेशन’ अर्थात् असहयोगको निर्देशन जारी गरेको छ ।

संस्थाले पटक-पटक छलफलका लागि बोलाउँदा पनि रणवीरले उपस्थित नभएको आरोप लगाएको छ । एफडब्लुआइसका प्रमुख सल्लाहकार अशोक पण्डितका अनुसार अख्तरले अप्रिल ११ मा संस्थामा उजुरी दिएका थिए ।

छायांकन सुरु हुन तीन सातामात्र बाँकी रहँदा रणवीरले फिल्म छाडेको उनको भनाइ छ । त्यसपछि फरहान र निर्माता रितेश सिधवानीको कम्पनी एक्सेल इन्टरटेनमेन्टलाई बोलाएर घटनाबारे जानकारी लिइएको थियो । रितेश स्वयं उपस्थित भएका थिए भने फरहान लन्डनबाट जुममार्फत जोडिएका थिए ।

संस्थाका अनुसार फिल्मको प्रि-प्रडक्सनमा होटल बुकिङ, लोकेसन, विदेश भ्रमणसहित दुई सयभन्दा बढी कामदारका व्यवस्थापनमा ठूलो रकम खर्च भइसकेको थियो । ती सबै खर्च कागजी प्रमाणसहित देखाइएको एफडब्लुआइसले जनाएको छ । निर्माण पक्षले करिब ४५ करोड भारतीय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको बताइएको छ ।

पण्डितका अनुसार रणवीरले एक्सेल इन्टरटेन्मेन्टसँग तीन फिल्मको सम्झौता गरेका थिए । फिल्मको लोकेसन अवलोकनदेखि स्क्रिप्ट छलफल र प्रचार भिडियोसम्म उनी संलग्न थिए । तर, पछि अचानक फिल्मबाट बाहिरिएपछि निर्माण टिमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको दाबी गरिएको छ ।

एफडब्लुआइसले रणवीरलाई आफ्नो पक्ष राख्न तीनपटक पत्र पठाएको थियो । तर उनले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको र अन्तिममा उनका प्रतिनिधिमार्फत ‘यो विषय एफडब्लुआइसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन’ भन्ने जवाफ आएको जनाइएको छ ।

एफडब्लुआइस अध्यक्ष बीएन तिवारीले ‘सुपरस्टार कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन’ भन्दै रणवीर व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित नभएसम्म असहयोग जारी रहने बताएका छन् । संस्थाका महासचिव अशोक दुबेले भारतभरका प्राविधिक, स्पटब्वाय र अन्य कामदारले रणवीरसँग काम नगर्ने बताएका छन् ।

संस्थाले कुनै पनि कलाकारले ‘कथा मन परेन’ भन्दै अन्तिम समयमा फिल्म छाडे हजारौं कामदारको रोजगारी प्रभावित हुने तर्क गरेको छ । भविष्यमा निर्माता वा कलाकार कसैले पनि यस्ता निर्णय गर्दा उद्योग र कामदार दुवैलाई असर पर्ने भन्दै एफडब्लुआइसले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ ।

रणवीरका प्रवक्ताले भने अभिनेताले फिल्म उद्योग र ‘डन’ फ्रेन्चाइजप्रति सम्मान भाव व्यक्त गरेको बताएका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिनुभन्दा व्यावसायिक सम्बन्धलाई सम्मानपूर्वक सम्हाल्नु उपयुक्त ठानेको उल्लेख गरेका छन् । रणवीरले अहिले पनि सबैप्रति सद्भाव राख्दै आफ्नो आगामी काममा केन्द्रित रहेको प्रवक्ताको भनाइ छ ।

सन् २०२५ डिसेम्बरमा रणवीरले ‘डन ३’ छाडेका थिए । उनले स्क्रिप्टमा भएका परिवर्तनलाई फिल्म छाड्नुको कारण बनाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । त्यसअघि उनको फिल्म ‘धुरन्धर’ ठूलो व्यवसायिकरुपमा सफल भएको थियो ।

एफडब्लुआइस भारतीय फिल्म उद्योगसँग सम्बन्धित कामदार र प्राविधिकको ठूलो संगठन हो । यो ३२ वटा विभिन्न क्राफ्ट तथा पेशागत संघको मातृसंस्था पनि हो । संस्थाले आफ्ना सदस्यको आर्थिक, पेशागत र सांस्कृतिक हितको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने काम गर्छ ।

एफडब्लुआइसले फिल्म उद्योगभित्र हुने पेशागत विवाद, सम्झौता सम्बन्धी समस्या र पारिश्रमिक नपाएको जस्ता विषयमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार राख्छ । उद्योगका नियम उल्लंघन गरेको आरोप लागेमा कलाकार, निर्देशक, निर्माता वा निर्माण कम्पनीविरुद्ध ‘नन–कोअपरेशन’ अर्थात् असहयोगको निर्देशन समेत जारी गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई सम्बन्धित व्यक्ति वा ब्यानरसँग काम नगर्न आग्रह गर्न सक्छ ।

यसका साथै एफडब्लुआइसले दैनिक ज्यालादारी कामदार, प्राविधिक र कलाकारका लागि काम गर्ने समय, न्यूनतम पारिश्रमिक र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पनि तय गर्छ । कार्यस्थलमा हुने दुव्र्यवहार वा अनुशासनहीनतासम्बन्धी घटनामा समेत संस्थाले छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

रणवीर स‌िंह
काठमाडौं गोकर्णेश्वरका ३ वडामा बर्डफ्लु पुष्टि

पानीमा डुबेर र बगेर बर्सेनि सयौंको ज्यान गइरहेको छ, सरकारको ध्यान जाओस् : सांसद गजुरेल

बागलुङ, गुल्मी र प्युठानमा हावाहुरीले पुर्‍यायो क्षति, सांसदले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

कोरियाली लगानीकर्तालाई नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न सभामुखको आग्रह

तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा ओपन लिड क्लाइम्बिङ प्रतियोगिता बिहीबारदेखि

अमेरिकामा खेलकुदको माहोल : फिफा विश्वकपसँग जुध्दैछ मेजर लिग क्रिकेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

अनावश्यक रौं हटाउने 'लेजर हेयर रिमुभल' कति सुरक्षित ?

