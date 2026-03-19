जेनजी आन्दोलनका ७५० जना घाइतेले पाए जेनजी कार्ड

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १२:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जेनजी आन्दोलनका २ हजार ६२३ घाइतेमध्ये ७५० जनाले मात्र कार्ड पाएकाले बाँकीलाई तत्काल कार्ड उपलब्ध गराउन सांसद आकृति अवस्थीले माग गर्नुभएको छ ।
  • गत भदौमा भएको आन्दोलनका घाइतेहरू उपचार पाउनबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था बनेको भन्दै सांसद अवस्थीले संसद्मा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

१२ जेठ, काठमाडौं ।  जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका ७५० जना घाइतेले जेनजी कार्ड पाएका छन् । बाँकीलाई पनि कार्ड दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आकृति अवस्थीले गरेकी छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा शून्य समयमा बोल्दै उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका २ हजार ६२३ जना घाइतेमध्ये ७५० जनाले मात्रै जेनजी कार्ड पाएको बताएकी हुन् । बाँकीलाई पनि कार्ड उपलब्ध गराउन उनको माग छ ।

गत २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । परिवर्तनका लागि लडेकाहरू उपचारबाट समेत वन्चित हुने अवस्था उचित नरहेको उनले बताइन् ।

एमाले सांसद्को प्रश्न : सिमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई दण्डित गर्ने यो कस्तो व्यवस्था ?
‘लालीबजार’ को मुद्दामा इजलासले माग्यो फिल्मको सफ्टकपी, पेशी भोली नै
चोरविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा : चढ्छन् १ करोडको गाडी, साढे ३ तले पक्की घर
रोड्रिग्वेजलाई समेट्दै फिफा विश्वकप खेल्ने कोलम्बियाको टोली घोषणा
प्रधानमन्त्रीले गरे ईयूमा आबद्ध देशका राजदूत र मिसन प्रमुखसँग छलफल
मकालु हिमाल आरोहण : बेपत्ता नेपाली गाइड मृत फेला, इरानी नागरिक अझै सम्पर्कविहीन

