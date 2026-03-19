प्रधानमन्त्री हराए, खोजेर संसद्‌मा हाजिर गराइयोस् : एमाले सांसद बराल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १२:४७

  • नेकपा एमालेकी सांसद एशुदा कुमारी बरालले सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद्‌मा उपस्थित गराउन माग गरेकी छन् ।
  • उनले नागरिकहरूले प्रधानमन्त्री कहाँ हराउनुभएको भनी सोधेको उल्लेख गर्दै उहाँलाई तत्काल सदनमा उपस्थित गराउन माग गरिन् ।
  • प्रतिनिधिसभा नियमावली बमोजिम हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम असार १५ गतेसम्मको संसदीय क्यालेन्डरमा समेटिएको छैन ।

१२ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद एशुदा कुमारी बरालले प्रधनमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई संसद्‌मा  उपस्थित गराउन माग गरेकी छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले नागरिकले यस्तो माग गरेको बताइन् ।

‘नेपाली जनताको माग छ । प्रधानमन्त्री सदनमा नआउनु भएको र उहाँ कहाँ हराउनुभयो भनेर भनिदिनु भन्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)लाई उपस्थित गराउनुहुन र हाजिर गराउनुहुन अनुरोध गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री बालेनले हालसम्म संसद्लाई सम्बोधन गरेका छैनन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री खोजेका थिए । तर उपस्थित भएनन् ।

संसद्मा हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’

‘सभामुखले गर्नेछ’ भनेर राखिएको यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । केहीगरी तय भएको दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन नसके लगत्तै बस्ने बैठकमा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

नियम ५६ को उपनियम १ मा अगाडि भनिएको छ, ‘तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ ।’

तर, यस्तो प्रावधान आगामी असार १५ गते सम्मको संसदीय क्यालेन्डरमा परेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार जेठ महिनामा एउटा र असार महिनामा अर्को गरी दुई पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुनुपर्ने हो । तर, दुवै महिनामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्ने विषय संसदीय क्यालेन्डरमा आएको छैन ।

संसदीय क्यालेन्डर अनुसार जेठ ४ गतेबाट प्रतिनिधिसभाको बैठक चलिरहेको छ । हालसम्म संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

यो पृष्ठभूमिमा सांसद बरालले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्‌मा उपस्थित गराउन माग गरेकी हुन् ।

समस्याग्रस्त थप ३ सहकारीका १७ सय ऋणीको नाम सार्वजनिक, ऋण तिर्न निर्देशन

पत्रकारलाई आतंकित प्रवृत्तिले सञ्चारमाध्यममा संशय पैदा भयो : सांसद दुलाल

अमेरिकी विदेशमन्त्रीको भारत भ्रमणले दिल्ली–वासिङ्टनको दिशा बदलिएला ?

सरकारी सूचनाले महोत्तरी गौशालाका ३४ परिवार आतंकित छन् : सांसद यादव

दुर्गा प्रसाईं छुटे

गजुरीमा १२ जेठमा नाटक ‘सुझबुझ’ मञ्चन हुने

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

