प्रचण्डको डेरा नभेटेर अलमलिए बामदेव

News Summary
१२ जेठ, काठमाडौ । नेपाली राजनीतिका एक प्रभावशाली नेता हुन्, बामदेव गौतम ।
तीनपटक उनी यो देशको गृहमन्त्री भए । लामो राजनीतिक पृष्ठभूमिका गौतम सरकारमा नहुँदा पनि प्रभावशाली भूमिकामा रहन्थे ।
तर उनै शक्तिशाली नेता आज सडकमा अल्मलिएको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका छन् । पत्रकार मिलन तिमिल्सिनाले बामदेव अलपत्र परेर मोबाइल हेरिरहेको तस्वीर फेसबुकमा पोष्ट गरेका छन् ।
तिमिल्सिनाका अनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको डेरा नचिनेर गौतम सडकमा अलपत्र परेका थिए । ‘अहिले भेट्ने भनेर बोलाउनु भएको थियो, फोन पनि कसैले उठाउँदैन, आफूले पनि डेरा चिनेको छैन,’ गौतमले तिमिल्सिनासँग गरेको संवाद फेसबुकमा राखिएको छ ।
पत्रकार तिमिल्सिनाका अनुसार यो घटना आज बिहान ९ बजेतिरको हो । ‘म अस्पताल जाँदै थिए । ललितपुरको मानभवनमा प्रचण्डको डेरा नचिनेर अल्मलिनु भएका बामदेव गौतम भेटेँ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनेका छन् ।
पूर्वगृहमन्त्री गौतम एक्लै अलमलिरहेको उक्त तस्वीर सामाजिक सञ्जालहरुमा शेयर र पोष्ट भइरहेका छन् । तस्वीरसँगै पत्रकार तिमिल्सिनाले लेखेको स्टाटसले पनि धेरैको ध्यान तानेको देखिन्छ ।
‘उहाँसँग छुट्टिएर हिंड्दै गर्दा अलि वर्षअघिको रातपात, शक्तिशाली, अगुवापछुवाले घेरिएर हिड्ने वामदेवको याद आयो,’ पत्रकार तिमिल्सिनाले लेखेका छन् ‘अहिले न अगुवा न पछुवा, न पुर्याउने जाने, न लिन आउने, न शक्ति, न भक्ति ।’
