सरकारलाई प्रचण्डको चेतावनी : संख्याको दम्भमा विधि मिच्ने काम नहोस्

नेकपाका संयोजक प्रचण्डले संख्याको बलमा विधि मिच्ने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १५:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपाका संयोजक प्रचण्डले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै विधि मिच्ने काम नगर्न चेतावनी दिएका छन्।
  • प्रचण्डले सरकारको प्रतिशोधपूर्ण धरपकड र आलोचना गर्नेहरुलाई थुन्ने काम लोकतान्त्रिक पद्दतिका लागि स्वीकार्य नभएको बताएका छन्।
  • उनले सम्पत्ति विवरणमा उठेका प्रश्नको पारदर्शी जवाफ दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै ढाकछोप गरिएको आरोप लगाए।

२९ वैशाख, काठमाडौं । नेकपाका संयोजक प्रचण्डले संख्याको बलमा विधि मिच्ने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको विषयमा आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘संख्याको दम्भमा विधि मिच्ने काम नहोस् । आफैँले बोलाएको संसद् स्थगित गरेर जनप्रतिनिधिहरुलाई छलेर, एकपछि अर्को अध्यादेशमार्फत जे जसरी शासन चलाउनु खोज्नु भयो,’ उनले भने, ‘जसरी प्रतिशोधको गन्ध आउने गरी धरपकडहरु सुरु गर्नुभयो, सरकारको आलोचना गर्नेहरुलाई थुन्ने काम गर्नुभयो, यो लोकतान्त्रिक पद्दति र प्रणालीका लागि कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ?’

उनले सम्पत्ति विवरणमा उठेका प्रश्नको पारदर्शी जवाफ दिनको सट्टा ढाकछोप गरिएको आरोप लगाए ।

‘हिजो पुराना दलहरु सबै उस्तै हुन, सबै खत्तम हुन भन्ने भाष्य निर्माण गरियो । तर आज तपाईंहरु त्यही स्वेच्छाचारिता, प्रतिशोध, लोकतान्त्रिक मूल्यमा आघात गर्दै संसद् छल्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ,’ प्रचण्डको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीले मर्यादापालन नगर्ने हो भने संसद्को गरिमा रहँदैन : प्रचण्ड

विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियन खारेजीबारे प्रचण्डको टिप्पणी- लोकतन्त्रका संस्थामाथि आक्रमण

रास्वपालाई प्रचण्डले भने- तपाईंहरू जस्तै धेरै मत ल्याएर भाँडो न भुइँमा भएको नेता हुँ

प्रचण्डको माग– प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे सरकारले आफ्नो धारणा राखोस्

'सबै पुराना उस्तै ठानेर प्रचण्डलाई घिसार्न खोजिन्छ'

अब शान्तिप्रक्रिया सरकारको जिम्मेवारी : प्रचण्ड

