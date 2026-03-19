रास्वपालाई प्रचण्डले भने- तपाईंहरू जस्तै धेरै मत ल्याएर भाँडो न भुइँमा भएको नेता हुँ

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उनले ०६४ सालको चुनावमा अहिले रास्वपाले पाएजस्तै मत पाएर पनि जोगाउन नसकेको स्मरण गरेका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १५:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ०६४ सालको चुनावमा रास्वपालाई जस्तै मत पाए पनि जोगाउन नसकेको स्मरण गरेका छन्।

२९ वैशाख, काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले एकल सरकार बनाएको रास्वपालाई आफ्नो विगतबारे जानकारी गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उनले ०६४ सालको चुनावमा अहिले रास्वपाले पाएजस्तै मत पाएर पनि जोगाउन नसकेको स्मरण गरेका हुन् ।

‘०६४सालमा तपाईंहरूजस्तै धेरै मत ल्याएर भाँडोमा न भुइँमा भएको नेता म हुँ । हारभन्दा जित सहन गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘करिब तपाईंहरूकै साइजमा थियौँ केही समय पहिले । आफ्नै कमजोरीका कारण जनताको विश्वास बचाउन सकिएन । इतिहासले भनेको छ- संख्या स्थायी हुँदैन ढुक्क हुनुस् । जनताको समर्थन पनि शसर्त हुन्छ उनले भनेजस्तो भएन भने भोलिपल्टै.. । हामीबाट सिक्नुस् । यहाँ निषेध अपमान र प्रतिशोध होइन । विश्वास सहकार्यले प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।’

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्रीले मर्यादापालन नगर्ने हो भने संसद्को गरिमा रहँदैन : प्रचण्ड

सरकारलाई प्रचण्डको चेतावनी : संख्याको दम्भमा विधि मिच्ने काम नहोस्

विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियन खारेजीबारे प्रचण्डको टिप्पणी- लोकतन्त्रका संस्थामाथि आक्रमण

प्रचण्डको माग– प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे सरकारले आफ्नो धारणा राखोस्

‘सबै पुराना उस्तै ठानेर प्रचण्डलाई घिसार्न खोजिन्छ’

अब शान्तिप्रक्रिया सरकारको जिम्मेवारी : प्रचण्ड

