सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

मकालु हिमाल आरोहण : बेपत्ता नेपाली गाइड मृत फेला, इरानी नागरिक अझै सम्पर्कविहीन

मकालु गाउँपालिका–१ वालुङका ४० वर्षीय फुर्वा वाङदेल शेर्पा मकालु हिमाल आरोहण गरेर फर्किने क्रममा लडेर सम्पर्कविहीन भएका थिए । 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १३:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मकालु हिमाल आरोहण गरेर फर्किने क्रममा लडेर बेपत्ता भएका गाइड फूर्वा वाङदेल शेर्पाको शव मकालु हाई क्याम्प क्षेत्रमा फेला परेको छ ।
  • शेर्पासँगै बेपत्ता भएका इरानी नागरिक अबोलजी गोजाली अझै फेला पर्न सकेका छैनन् भने भारतीय नागरिक सकुशल फेला परेका छन् ।
  • मृतक शेर्पाको शव कैलाश एयरको हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौँस्थित शिक्षण अस्पताल लगिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

१२ जेठ, सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभा मकालु गाउँपालिकामा अवस्थित मकालु हिमाल आरोहणका क्रममा लडेर बेपत्ता भएका एक जना पथप्रदर्शक (गाइड) मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।

मकालु गाउँपालिका–१ वालुङका ४० वर्षीय फुर्वा वाङदेल शेर्पा मकालु हिमाल आरोहण गरेर फर्किने क्रममा लडेर सम्पर्कविहीन भएका थिए ।

पथप्रदर्शक शेर्पाको शव सोमबार मकालु हाइ क्याम्प क्षेत्रमा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभा प्रहरी नायव उपरीक्षक कुमार प्रसाद मैनालीले बताए ।

शेर्पा हिमाल आरोहण गरेर फर्किने क्रममा एक जना इरानी पर्यटक सहित बेपत्ता भएका थिए  ।

शेर्पा भारतीय र इरानी पर्यटकको सहयोगीका रूपमा गत २०८२ माघ १ गते मकालु हिमाल आरोहणमा गएका थिए ।  उनीहरू मकालु हिमाल आरोहण गरेर क्याम्प ४ बाट  क्याम्प ३  फर्किने क्रममा लडेर बेपत्ता भएका थिए ।

घटना लगत्तै कैलाश एयरको हेलिकप्टरमार्फत खोजी कार्य सञ्चालन गरिएको भए पनि उनीहरू फेला परेका थिएनन् ।

हेलिकप्टरबाट घटनास्थलको निरीक्षण गरेपछि खोज तथा उद्धार टोली पैदलमार्ग हुँदै सम्भावित घटनास्थलतर्फ गएको थियो ।

मकालु एड्भेन्चरका सञ्चालक मोहन लम्सालसहित ८ जनाको टोली खोजी अभियानमा खटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

शेर्पासँगै आरोहणमा सहभागी भारतीय नागरिक भने सकुशल फेला परेका थिए । आरोहण गरेर फर्किने क्रममा शेर्पा सँगै बेपत्ता भएका इरानी नागरिक अबोलजी गोजाली अझै फेला पर्ने सकेका छैनन् ।

लामो खोजीपछि शेर्पाको शव मकालु हाई क्याम्प क्षेत्रमा फेला परेको हो । मृतक शेर्पाको शव कैलाश एयरको हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँस्थित शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल) लगिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार घटनास्थल मकालु प्रहरी चौकीबाट करिब सात दिनको पैदल दूरीमा पर्ने दुर्गम क्षेत्रमा रहेको छ । यातायात र सञ्चार सेवा नभएका कारण मकालु क्षेत्र भौगोलिक रूपमा विकट मानिन्छ ।

सम्बन्धित खबर

समस्याग्रस्त थप ३ सहकारीका १७ सय ऋणीको नाम सार्वजनिक, ऋण तिर्न निर्देशन

पत्रकारलाई आतंकित प्रवृत्तिले सञ्चारमाध्यममा संशय पैदा भयो : सांसद दुलाल

अमेरिकी विदेशमन्त्रीको भारत भ्रमणले दिल्ली–वासिङ्टनको दिशा बदलिएला ?

सरकारी सूचनाले महोत्तरी गौशालाका ३४ परिवार आतंकित छन् : सांसद यादव

दुर्गा प्रसाईं छुटे

गजुरीमा १२ जेठमा नाटक ‘सुझबुझ’ मञ्चन हुने

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित