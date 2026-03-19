+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रधानमन्त्री संसद्‍मा कहिले आउँछन् ?, सभामुखको जवाफ : सदन चलेकै दिन

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसद् चलेकै दिन संसद्‍मा उपस्थित हुने बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १२ गते १७:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री संसद् चलेकै दिन संसद्‍मा उपस्थित हुनुहुने बताउनुभयो ।
  • विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको समय यकिन गर्न र सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्री सम्भवतः एक हप्ताभित्रै सदनमा आउने जानकारी दिनुभयो ।

१२ जेठ, काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसद् चलेकै दिन संसद्‍मा उपस्थित हुने बताएका छन् ।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र संसद्लाई सम्बोधन खोजिरहेका बेला सभामुख अर्यालले यस्तो बताएका हुन् ।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री कहिले आउँछन् भनेर समय नै यकिन हुनुपर्ने र यो विषयमा सभामुखबाटै रुलिङ हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

जवाफमा सभामुखले छिट्टै प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिने बताएका हुन् ।

‘माननीय सदस्यहरूले मिति माग्नुभएको छ । डेट, समय,’ सभामुख अर्यालले भनेका छन्, ‘सदन चलेकै दिन आउनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू । म सदन चलेकै दिन सम्माननीयज्यूलाई बोलाउँछु ।’

प्रधानमन्त्रीले समय तय गरेर त्यसको सूचना दिएपछि त्यसबारे सदनलाई जानकारी गराउने पनि उनले बताएका छन् ।

त्यसअघि सभालाई रास्वपाका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्रीले एक हप्ताभित्र संसद्लाई सम्बोधन गर्न सक्ने बताएका थिए ।

सोमबारको पहिलो बैठक स्थगित भएपछि दलहरूसँग संवाद भएको र त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग पनि कुरा गरेको स्मरण गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा बैठकलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग पनि कुरा गरेँ’ उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू सदनमा आउनुहुन्छ । सम्मभवत एक हप्ताभित्रै सदनमा आउने जानकारी गराउँदछु ।’

यसपछि पनि विपक्षी दलहरूले सभामुखबाटै रुलिङ हुनुपर्ने र मिति तय गरिनुपर्ने माग गरेपछि सभामुख अर्यालले आफूले दिनमा उठेको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको र यही नै रुलिङ भएको प्रष्टीकरण दिए ।

कुन दिन आउने भनेर मिति तय गर्ने विषयमा समन्वय चाहिने भन्दै सदन चलेकै दिन आउने जवाफ दिएका हुन् ।

डोलप्रसाद अर्याल बालेन शाह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सभामुखको क्षमतामाथि कांग्रेसले उठायो प्रश्न : तपाईं सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन सक्नुहुन्न ?

सभामुखको क्षमतामाथि कांग्रेसले उठायो प्रश्न : तपाईं सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन सक्नुहुन्न ?
सभामुखको आदेशबिनै संसद् बैठकबाट निकालिइन् कांग्रेस सांसद

सभामुखको आदेशबिनै संसद् बैठकबाट निकालिइन् कांग्रेस सांसद
संसद्, सरकार र अदालतको स्पिड नमिली देश बन्दैन : सभामुख अर्याल

संसद्, सरकार र अदालतको स्पिड नमिली देश बन्दैन : सभामुख अर्याल
सभामुखको भूमिकामाथि कांग्रेसले उठायो प्रश्न

सभामुखको भूमिकामाथि कांग्रेसले उठायो प्रश्न
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदलाई व्यवहार सच्याउन सभामुखको चेतावनी

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदलाई व्यवहार सच्याउन सभामुखको चेतावनी
सभामुखको भूमिकालाई लिएर संसद्‌मै उठ्यो प्रश्न

सभामुखको भूमिकालाई लिएर संसद्‌मै उठ्यो प्रश्न

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 
प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन
सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ
आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली
संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित