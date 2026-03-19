१३ हजार विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी, निजी विद्यालयको संख्या बढ्दो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १३ गते १६:५६

  • शहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइ र जन्मदर घट्दा ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुँदै गएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
  • शैक्षिक सत्र २०८२ मा कूल सामुदायिक विद्यालयमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् ५०.८५ प्रतिशत विद्यालयमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी रहेका छन् ।
  • विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका विद्यालय समायोजन गर्दा सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा घटेर २७ हजार १० पुगेको छ ।

१३ जेठ, काठमाडौं । ग्रामिण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या कम हुँदै गएको छ । बुधबार सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ मा विद्यार्थीको संख्या कम हुँदै गएको देखाइएको छ ।

२०८२ मा १३ हजार ७ सय ३६ विद्यालयमा १०० भन्दा कम विद्यार्थी छन् । १० हजार ८६९ विद्यालयमा १०० देखि ५०० सम्म विद्यार्थी छन् । १ हजार ६७० विद्यालयमा ५०१ देखि १००० सम्म विद्यार्थी छन् ।

४६७ वटा विद्यालयमा १००१ देखि १५०० सम्म विद्यार्थी छन् । १४० वटा विद्यालयमा १५०१ देखि २००० सम्म विद्यार्थी छन् । १२८ वटा विद्यालयमा २००० भन्दा बढी विद्यार्थी छन् ।

सर्वेक्षणमा कुल सामुदायिक विद्यालयमध्ये एक सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय ५०.८५ प्रतिशत रहेका छन् । २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालय ०.४७ प्रतिशत रहेका छन् ।

‘शहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको बसाइँसराइ र जन्मदरमा आएको कमीले ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुँदै गएको छ। विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका विद्यालयलाई नक्साङ्कन गरी समायोजन गर्दै लगिएको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।

देशभर सामुदायिक विद्यालयको संख्या २७ हजार १० वटा रहेको छ । गत वर्ष २०८१ मा २७ हजार २९८ वटा सामुदायिक विद्यालय थियो । समायोजनका कारण विद्यालयको संख्या घटेको उल्लेख गरिएको छ ।

संस्थागत विद्यालयको हिस्सा बढ्दो क्रममा रहेको छ । शैक्षिक सत्र २०८२ मा कुल विद्यालयमध्ये सामुदायिक विद्यालय ७१.२७ प्रतिशत, संस्थागत विद्यालय २४.८७ प्रतिशत र परम्परागत/धार्मिक विद्यालय ३.८६ प्रतिशत रहेका छन् ।

गत शैक्षिक सत्रमा उक्त सङ्ख्या क्रमश: ७३.० प्रतिशत, २३.० प्रतिशत र ४.० प्रतिशत रहेको थियो। २०८२ मा सामुदायिक विद्यालयको संख्या २७ हजार १० र संस्थागतको ८ हजार ९४१ गरी ३५ हजार ९५१ वटा विद्यालय रहेका छन् ।

'नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन'

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

आफैंले बनाएको किल्लाभित्र घेराबन्दीमा परे ओली

संसद्‌मा विरोधको सीमा : सभामुख र सांसदलाई अधिकार कति ?

