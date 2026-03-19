विवाद बीच लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल उद्घाटन गरिंदै, सुरक्षा व्यवस्था कडा

प्रादेशिक अस्पताल बनाउने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रदेशले बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ तर नगरपालिकाले अस्पताल हस्तान्तरण गर्न नमान्दा विवाद भइरहेको छ ।

जनक विष्ट जनक विष्ट
२०८३ जेठ १४ गते ८:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल उद्घाटन गर्ने भएपछि सो क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
  • १५ शय्याको अस्पताल हस्तान्तरण गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री शाह र मेयर सुशीला शाहीबीच विवाद हुँदा अस्पतालमा तालाबन्दी समेत गरिएको थियो ।
  • मेयर शाहीका समर्थकले विरोध प्रदर्शन गर्न सक्ने आशंकामा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै अस्पताल क्षेत्रमा प्रहरी तैनाथ गरिएको हो ।

१४ जेठ, कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मेयर सुशीला शाहीसँगको विवाद बीच लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम राखेपछि वरपरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । मुख्यमन्त्री शाह आज बिहान अस्पताल उदघाटन गर्न लम्कीचुहा आउने कार्यक्रम छ ।

मुख्यमन्त्री पुग्नुअघि नै उल्लेख्य संख्यामा प्रहरीहरु तैनाथ गरिएको छ ।

१५ शय्याको लम्कीचुहा अस्पताल सञ्चालनको विषयमा प्रदेश सरकार र नगरपालिकाबीच सहमति बन्न सकेको छैन । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पताल सञ्चालनका लागि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर कमलेशप्रसाद यादवसहितका तीन जना कर्मचारी गत वैशाखमा पठाएको थियो । तर मेयर शाहीले अस्पताल प्रदेशलाई हस्तान्तरण नभएको भन्दै उनीहरूलाई हाजिर नगर्न भनेपछि विवाद बढेको थियो । सोही विवादका कारण गत वैशाख ३० गते अस्पतालमा तालाबन्दीसमेत भएपछि लम्की क्षेत्रमा तनाव भएको थियो ।

प्रादेशिक अस्पताल बनाउने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रदेशले बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ तर नगरपालिकाले अस्पताल हस्तान्तरण गर्न नमान्दा विवाद भइरहेको छ । सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र मेयर सुशीला शाहीबीचको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण समस्या सिर्जना भएको दाबी गरिएको छ ।

अस्पतालको विषयलाई लिएर मेयर शाहीका समर्थकहरूले प्रदर्शन र अवरोध गर्न सक्ने भन्दै आज बिहानैदेखि सुरुक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

