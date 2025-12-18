लेबनानको ठूलो भूभाग खाली गर्न इजरायली सेनाको चेतावनी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १४ गते ९:४६

१४ जेठ, काठमाडौं । इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानको ठूलो भूभाग खाली गर्न आदेश जारी गरेको छ । इजरायली सेनाले नयाँ आक्रमणभन्दा अघि उक्त क्षेत्रलाई ‘युद्ध क्षेत्र’ घोषण गर्दै खाली गराउन आदेश जारी गरेको हो ।

इजरायल डिफेन्स फोर्स (आईडीएफ) ले दक्षिणी लेबनानमा बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाहरूलाई जहरानी नदीको उत्तरतर्फ जान भनेको छ । उक्त नदी इजरायलको सीमाबाट झण्डै ४० किलोमिटरको दूरीमा रहेको बीबीसीले जनाएको छ ।

आईडीएफले अत्यन्त कडाइका साथ कारबाही गरिने पनि बताएको छ । उसले हिज्बुल्लाहमाथि पटक-पटक युद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको छ ।

बीबीसीका अनुसार इजरायली सेनाको पछिल्लो जारी आदोश १७ अप्रिलमा लागू भएको युद्धविराम पछिको सबैभन्दा ठूलो आदेश हो । यसले लेबनानको झण्डै १४ प्रतिशत क्षेत्रलाई प्रभावित पर्ने बताइएको छ ।

यसअघि बुधबार इजरायलले दक्षिणी सहर टायरमाथि  हवाई आक्रमण गरेको थियो । हिज्बुल्लाहले पनि इजरायलमाथि युद्धविराम उल्लंघनको आरोप लगाएको छ । उसने आफ्नो समूहका लडाकुको इजरायली सैनिकका झडप भएको पनि बताएको छ ।

इजरायली रक्षा मन्त्रीको घोषणा- लेबनानको ठूलो हिस्सा नियन्त्रण गर्छौँ

इजरायली सेनाले भन्यो– इरानका सयौं सैन्य संरचनाहरूमा प्रहार गर्‍यौं

इजरायली सेनालाई एन्ड्रोइड फोनमा प्रतिबन्ध, आइफोन मात्रै चलाउन पाउने

वेस्ट ब्याङ्कबाट ६ प्यालेस्टिनी नागरिक इजरायली सेनाको नियन्त्रणमा

इजरायली सेनाले भन्यो- गाजाका सबै बन्धकको शव पहिचान

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

