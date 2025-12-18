इजरायली रक्षा मन्त्रीको घोषणा- लेबनानको ठूलो हिस्सा नियन्त्रण गर्छौँ

यसक्रममा इजरायली सेनाले लेबनानको लिटानी नदीसम्म(इजरायलको भूमिबाट ३० किलोमिटर दूरसम्म)को भूमिलाई आफ्नो सुरक्षा क्षेत्र बनाउने बताए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १० गते २१:२०

१० चैत, काठमाडौं । इजरायली रक्षा मन्त्री इजरायल काट्जले आफ्नो सेनाले लेबनानको ठूलो हिस्सा नियन्त्रणमा लिने घोषणा गरेका छन् । हिजबुल्लाहविरुद्ध अभियान चलाउन सहज होस् भनेर इजरायली सेनाले लेबनानको ठूलो भूमिमा कब्जा गर्न लागेको रक्षा मन्त्री काट्जले बताएका छन् ।

यसक्रममा इजरायली सेनाले लेबनानको लिटानी नदीसम्म(इजरायलको भूमिबाट ३० किलोमिटर दूरसम्म)को भूमिलाई आफ्नो सुरक्षा क्षेत्र बनाउने बताए ।

‘जबसम्म उत्तरी इजरायल सुरक्षित हुन्न, तबसम्म विस्थापित जनता आफ्नो घरमा फिर्ता जान सक्ने छैनन्,’ काट्जले भनेका छन् ।

यस्तै उनले हिजबुल्लाहको आवतजावत र हतियार ओसार–पसारमा प्रयोग हुने पाँच पुल ध्वस्त गरेको पनि बताए ।

इरान समर्थित प्रोक्सी समूह मानिने लेबनानको हिजबुल्लाहसँग इजरायलले लामो समयदेखि तनाव झेल्दैआएको छ । पछिल्लो समय हिजबुल्लाहले इरानमा रकेट प्रहार गरेपछि इजरायलले नयाँ घोषणा गरेको हो । –बीबीसीबाट

इजरायली सेना लेबनान हिजबुल्लाह
इजरायली सेनाले भन्यो– इरानका सयौं सैन्य संरचनाहरूमा प्रहार गर्‍यौं

इजरायली सेनालाई एन्ड्रोइड फोनमा प्रतिबन्ध, आइफोन मात्रै चलाउन पाउने

वेस्ट ब्याङ्कबाट ६ प्यालेस्टिनी नागरिक इजरायली सेनाको नियन्त्रणमा

इजरायली सेनाले भन्यो- गाजाका सबै बन्धकको शव पहिचान

हमासले दुई जनाको शव रेडक्रसलाई बुझायो : इजरायली सेना

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

