‘तेज’ ब्रान्ड तोरी तेल न्यूनस्तरको भेटियो, बजारबाट तत्काल फिर्ता गर्न आदेश

खाद्य प्रविधि विभागका अनुसार सिद्धार्थ आयल इन्डस्ट्रिजबाट उत्पादित आयातित तोरीबाट बनेको तेलमा कैफियत देखिएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १४ गते १२:०५

  • खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले सिद्धार्थ आयल इन्डस्ट्रिजको 'तेज' ब्रान्डको तोरी तेल न्यूनस्तरको पाइएकाले बजारबाट तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
  • विभागले प्रयोगशाला परीक्षणमा मापदण्डविपरीत पाइएको उक्त ब्रान्डको ब्याच नम्बर २० को तेल बिक्री वितरणमा समेत पूर्ण रोक लगाएको छ ।
  • खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम विभागले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सो कदम चालेको जनाएको छ ।

१४ जेठ, काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले सिद्धार्थ आयल इन्डस्ट्रिज रुपन्देहीले उत्पादन गरेको ‘तेज’ ब्रान्डको तोरी तेल न्यूनस्तरको पाइएको भन्दै बजारबाट तत्काल फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।

विभागले बजार अनुगमन क्रममा संकलन गरिएको उक्त तेलको नमुना प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा सरकारले तोकेको अनिवार्य मापदण्ड अनुसार नपाइएको जनाएको हो ।

विभागका अनुसार सिद्धार्थ आयल इन्डस्ट्रिजबाट उत्पादित आयातित तोरीबाट बनेको तेलमा कैफियत देखिएको हो ।

उपभोग्य मिति ६ महिना र  ब्याच नम्बर २० रहेको उक्त तेलको उत्पादन मिति २८ फागुन २०८२ छ ।

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा ३८ को उपदफा (२) बमोजिम विभागले उक्त ब्याचको तेल बजारबाट तत्काल फिर्ता गर्न उत्पादकलाई निर्देशन दिएको छ ।

साथै, सोही ऐनको दफा ३८ को उपदफा (४) बमोजिम उक्त तेल बिक्री वितरण नगर्न र नगराउन समेत आदेश दिइएको छ ।

विभागले प्रयोगशालामा विश्लेषण गर्दा तेलका विभिन्न प्यारामिटरहरू सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार नपाइएको (न्यूनस्तर) भएकाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै यो कदम चालिएको जनाएको छ ।

यससँगै अब सम्बन्धित उत्पादकले बजारमा पठाइसकेको उक्त ब्याचको सबै तेल आफ्नै खर्चमा फिर्ता गर्नुपर्ने छ भने उपभोक्तालाई पनि यस्तो तेल प्रयोग नगर्न सचेत गराइएको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तेज ब्रान्ड तोरी तेल न्यूनस्तर सिद्धार्थ आयल इन्डस्ट्रिज रुपन्देही
कागेश्वरी मनोहरा र गोठाटारका पानी उद्योगमा लापरबाही, मापदण्ड विपरीतका १४९ जार नष्ट

त्रिपुरेश्वरस्थित बागमती स्वीट्सको शिलबन्दी फुकुवा

‘दुई प्रतिशतभन्दा बढी हुनै नहुने ट्रान्सफ्याट १५ प्रतिशतसम्म’  

डाँफे जल उद्योगका थोत्रा र कुच्चिएका जार नष्ट, सरसफाइमा चरम लापरबाही

एलजी ग्लुकोजको अनियमित उत्पादन र बिक्रीमा खाद्य विभागको रोक

काठमाडौंका पानी उद्योगमा फोहोर र मापदण्ड विपरीत जारको बिगबिगी

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

प्राध्यापकलाई बाहिर काम गर्ने अनुमतिको विनियम खारेजको पहिल्यै थियो संसदीय निर्देशन

सुधन गुरुङको बयान लिने तयारी, समिति भन्छ– हामी बोल्दैनौं, प्रमाण बोल्छ

